Garfagnana



Possibili nevicate in montagna

sabato, 4 dicembre 2021, 14:01

Prosegue fino a domani domenica 5 dicembre il codice giallo per mareggiate e vento. Il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile fa scattare la vigilanza per entrambi i fenomeni dalle 15 di sabato 4 dicembre fino alle 15 di domani domenica 5 dicembre.



Da oggi fino al primo pomeriggio di domani è previsto rinforzo dei venti da ovest sud-ovest con forti raffiche, in particolare sull'Arcipelago settentrionale, a nord di Capraia e litorale settentrionale, specificamente su quello livornese, i crinali appenninici e la Valtiberina.



Mare agitato fino a domenica pomeriggio su tutto l’Arcipelago e lungo la costa dalla Versilia a Piombino.



Domani sono possibili nevicate sull’Appennino e le Apuane. In serata neve prevista anche sul Monte Amiata oltre gli 800 metri di quota.