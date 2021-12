Garfagnana



Presentato a Firenze il libro di Tommaso Teora sull'alluvione in Versilia e Garfagnana

martedì, 21 dicembre 2021, 18:51

Un reportage inedito di 320 foto che immortalano per sempre il dramma dell’alluvione che colpì la Versilia e la Garfagnana il 19 giugno 1996 portandosi via ben 15 vite umane.



Questo il libro "25 anni fa" del castelnuovese Tommaso Teora presentato ieri a Firenze, nel palazzo del consiglio regionale, alla presenza del presidente Antonio Mazzeo, sempre attento e sensibile alle dinamiche del territorio, del consigliere garfagnino Mario Puppa e del vulcanico editore della nostra terra Andrea Giannasi (Tra le righe libri).



"Una giornata fiorentina davvero speciale - ha commentato soddisfatto l'editore garfagnino - per parlare di memoria e pietre d'angolo in ricordo della tragedia di Cardoso e Fornovolasco". Entusiasmo condiviso dal consigliere Puppa: "Tommaso Teora - ha dichiarato - ha lavorato tantissimo per realizzare questo volume che diventa, sfogliandolo tra le mani, stimolo all’impegno costante verso la prevenzione idrogeologica, la cura del territorio e il rispetto della natura".

Il volume è stato molto apprezzato in sala e l'autore, presente all'incontro, non ha potuto far altro che ringraziare le autorità intervenute: "Grazie all'amico Mario Puppa per essere riuscito a presentare il mio libro in questa cornice, alla presenza del presidente Antonio Mazzeo, i cui elogi per la pubblicazione mi hanno fatto un gran piacere. Infine voglio ringraziare il mio editore Andrea Giannasi".