Garfagnana



Racconti di Natale dal Museo

giovedì, 9 dicembre 2021, 10:04

Ultimo appuntamento dell’anno 2021, in programma per il 16 dicembre alle ore 21.00, con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, cheaugurerà buone feste a tutti i suoi ospiti con la serata Il Natale profondo – Racconti di Natale dal Museo. L’evento, fruibile in modalità online, è gratuito con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/dicembre21.

Come è consuetudine del Museo l’anno si chiude con un appuntamento dedicato al Natale e alle festività, che saranno raccontate attraverso la lettura di credenze, superstizioni, magie e misteri che ammantano questi giorni. Percorreremo idealmente la penisola da Nord a Sud, accompagnati dalle tradizione di alcune regioni italiane, quali la Toscana, il Piemonte e la Basilicata. A seguire, gli interventi del Professor Paolo Fantozzi e del Professor Vincenzo Capodiferro illustreranno l’atmosfera e le usanze tipiche del periodo, accompagnati dalle musiche al violino eseguite dalla giovanissima Sofia Piagentini.