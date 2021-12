Sassorosso e il suo presepe

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:33

Mascherine anche all'aria aperta, FFp2 - il burqa rinforzato - al chiuso, tamponi per tutti vaccinati compresi: ormai non sanno più che pesci prendere e anche il super Green Pass non è servito perché i contagi, dicono, aumentano. E allora?

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:33

Ecco il programma per le festività in Garfagnana. Sarà un calendario ricco di appuntamenti tra vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo d'anno

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:28

Nel 21° anno di attività, il 2022, il bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano raddoppia grazie alla capacità progettuale di intercettare risorse dall'Unione europea

martedì, 21 dicembre 2021, 18:51

Un reportage inedito di 320 foto che immortalano per sempre il dramma dell’alluvione che colpì la Versilia e la Garfagnana il 19 giugno 1996 portandosi via ben 15 vite umane. Questo il libro "25 anni fa" del castelnuovese Tommaso Teora. Foto

martedì, 21 dicembre 2021, 17:33

Don Marino Rielli è deceduto lunedì 20 dicembre nella canonica di S. Anastasio a Piazza al Serchio. I funerali si terranno mercoledì 22 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di S. Anastasio e saranno presieduti dall’arcivescovo Paolo Giulietti

martedì, 21 dicembre 2021, 15:23

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. In Valle del Serchio, in una settimana, 96 nuovi casi positivi di cui 25 (pari al 30%) hanno meno di 35 anni