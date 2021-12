Ultima seduta del consiglio provinciale: sabato si vota

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 14 dicembre 2021, 18:42

83 nuovi casi positivi di cui 28 (pari al 35%) hanno meno di 35 anni: Pescaglia 3, Bagni di Lucca 8, Barga 4, Borgo a Mozzano 26, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 7, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 19, Minucciano 2, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 4, San Romano in Garfagnana 3

martedì, 14 dicembre 2021, 18:39

Da ieri il servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità parte - in Asl Toscana nord ovest - anche nella Zona Distretto Valle del Serchio, interessando i comuni di San Romano, Camporgiano, Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano-Giuncugnano e Vagli di Sotto per un totale di popolazione pari a 9.432 unità

martedì, 14 dicembre 2021, 11:36

Si terrà venerdì 17 dicembre presso il Ristorante "la Ceragetta" di Capanne di Careggine la festa annuale della Carta Europea del turismo sostenibile (CETS) a seguito del consueto forum di fine anno

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:26

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr. 94 del 26 novembre 2021 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2021

lunedì, 13 dicembre 2021, 09:30

La guardia di finanza ha denunciato 20 soggetti in quanto avrebbero illecitamente percepito tale beneficio economico per un ammontare complessivo di oltre 135 mila euro

domenica, 12 dicembre 2021, 12:28

Un appartamento a Roggio, in via Palazzina, è andato completamente distrutto dopo un incendio. Quattro le persone evacuate che non potranno fare rientro nell'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza