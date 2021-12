Garfagnana



Un nuovo presepio a Pieve Fosciana realizzato dall’U.N.I.T.A.L.S.I.

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:12

E’ stato inaugurato nel centro storico di Pieve Fosciana, in un locale di via Nazionale nei pressi della chiesa parrocchiale, il presepio dell’U.N.I.T.A.L.S.I., alla presenza del parroco Don Giovanni, del sindaco Francesco Angelini e di tutti i volontari dell’associazione della sottosezione di Lucca e Garfagnana. “Il presepio visto con gli occhi dell’U.N.I.T.A.L.S.I.” è il titolo dell’opera realizzata quest’anno: molto suggestivo l’allestimento, con la grotta di Lourdes che accoglie la luce e la gioia della Natività come un inno alla vita, proprio come volontari e i diversamente abili celebrano la vita per l’abbraccio che ogni giorno ricevono dalla Vergine Maria.

Il presepio è stato realizzato da un gruppo composto da Paola Nardini, Rita Masini, Stefano Tognarelli, Maria Giulia Landi e Padre Giampaolo. I personaggi, realizzati in stoffa, sono stati creati a mano dalla stessa Paola Nardini. Il presepio è visitabile all’indirizzo di via Nazionale, 29, tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022.