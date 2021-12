Garfagnana



Verso la magia del Natale: un mese ricco di eventi in Garfagnana

giovedì, 2 dicembre 2021, 11:06

La Garfagnana si prepara a vivere la magia del Natale. Ricco il programma di manifestazioni nel mese di dicembre con appuntamenti per tutti, grandi e piccini, nei vari comuni.



Ecco il calendario:



Giovedì 2 Dicembre



• Evento online a cura del Museo dell’Immaginario Folklorico (Piazza al Serchio) – Incontro con Umberto Sereni ore 21.00



Sabato 4 Dicembre



• Duomo SS Pietro e Paolo (Castelnuovo di Garfagnana) – Aspettando il Natale…rassegna corale ore 21.00



Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Castelnuovo Città della Castagna



Da Sabato 4 a Venerdì 24 dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Natale a Castelnuovo, tutti i week-end la casa di Babbo Natale dalle 15.30 alle 18.30



Domenica 5 Dicembre



• Pieve Fosciana – Festa della Castagna dalle ore 11.00 in Piazza Roma



• Evento multimediale online a cura di ParcoAppennino nel Mondo – Piazzolla 100 Da Massa Sassorosso a Mar del Plata ore 20.00

Mercoledì 8 Dicembre



• Campocatino (Vagli Sopra) – Mercatini di Natale dalle 11 alle 18



• Migliano (Fosciandora) – Aspettando il Natale dalle ore 11.00



Da Mercoledì 8 Dicembre al 9 Gennaio



• Tensostruttura Piazzale Chiappini (Castelnuovo di Garfagnana) – Pista di pattinaggio sul ghiaccio



Sabato 11 Dicembre



• Parco Avventura Selva del Buffardello (San Romano in Garfagnana) – Aspettando il Natale nel bosco dalle ore 10.00 alle 16.00



• Oratorio Baccanelle (Castelnuovo di Garfagnana) – Caccia al tesoro di Natale dalle ore 15 alle 18

Domenica 12 Dicembre



• Castiglione di Garfagnana – Mercatini di Natale dalle ore 8.00 alle 16.00



• Loggiato Porta (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo “La Magia del Natale” di Smaskerando ore 16



• Gallicano – Aspettando il Natale, pranzo dalle ore 12.00



Sabato 18 Dicembre



• Gallicano – 42^ Fiaccolata Natalizia dalle ore 20.00



• Loggiato Porta (Castelnuovo di Garfagnana) – Concerto della Filarmonica G. Verdi ore 16.00



Domenica 19 Dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Babbo Natale arriva in calesse



Da Martedì 21 a Giovedì 23 Dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Apertura serale dei negozi



Giovedì 23 Dicembre



• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo teatrale “Christmas Theater” ore 18.30



Sabato 24 Dicembre



• Gorfigliano (Minucciano) – I Natalecci ore 18.00

ESCURSIONI



Tutti i sabati fino al 18 Dicembre compreso



• Castelnuovo di Garfagnana – La via del cagio, trekking esperienziale con Ass. Vis Movendi



Domenica 5 Dicembre



• Corfino (Villa Collemandina) – La Via dell’Alpe a cura di Ass. Wild Trails



• San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana) – La prima neve, ciaspolata con Ass. Wild Trails



• Alto Matanna (Fabbriche di Vergemoli) - Apuane Gentili a cura di Ass. Wild Trails



Domenica 12 Dicembre



• Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana) – wild XMas! Ciaspolata degli auguri a cura di Ass. Wild Trails



Sabato 18 Dicembre



• Da Castelnuovo di Garfagnana a Gallicano – Riaccendiamo la Fiaccolata dalle ore 17.00 a cura dell’Ass. Vis Movendi



