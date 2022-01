Garfagnana



Bus, saltano corse a causa dei contagi

martedì, 11 gennaio 2022, 19:27

Nella giornata di domani, mercoledì 12 gennaio, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, che stanno colpendo molti conducenti, che dovranno assentarsi dal lavoro, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani. In questo momento sono 661 le assenze previste. Nel dipartimento Sud sono previste assenze di 52 autisti a Siena, 33 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 164 autisti assenti causa covid su un totale di 304 autisti; assenti a Massa Carrara 22 autisti, 47 a Lucca, 50 a Pisa e 45 a Livorno.



LUCCA



47 autisti assenti causa covid su un totale di 80 autisti assenti, 12 i turni guida non coperti Per il Dipartimento Centro 275 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 49 a Pistoia e 62 tra Prato ed Empoli. Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Di seguito l’elenco delle criticità previste divise per provincia e servizio. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.



LUCCA - SERVIZIO URBANO



Lam Blu tutto il giorno 1 bus in meno

su 5 Lam Rossa metà frequenza per l’intera giornata

Lam Verde metà frequenza ma solo al mattino

Linea 53: soppresso bus delle ore 11,45 da P. le Verdi a S.M. Giudice e ritorno delle 12,15 da S.M. Giudice e P. le Verdi





VIAREGGIO - SERVIZIO EXTRAURBANO



E10 salterà una corsa delle due previste delle 13:05 della linea Lucca-Fornoli FS- Bagni di Lucca

E10 salterà la corsa delle 06:35 Lunigliano – Fornoli, e salterà una delle due corse delle 07:05 Fornoli FS – Lucca

E49 salterà la corsa delle 13:00 Scuole Zona Industriale Castelnuovo – Fornaci di Barga più la corsa E68 Fornaci di Barga – Filecchio

E49 salterà la corsa delle 14:10 Fornaci di Barga – Castelnuovo più la corsa E54 CastelnovoSan Romano

E71 salterà la corsa delle 13:50 Borgo a Mozzano FS – Corsagna

E71 salterà la corsa delle 14:10 Corsagna – Borgo a Mozzano FS

E71 salterà la corsa delle 14:45 Borgo a Mozzano FS – Corsagna