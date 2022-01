Garfagnana : vagli sotto



Calunnie a Puglia, no risarcimenti: il tribunale rigetta le richieste dell'ex presidente Asbuc

sabato, 22 gennaio 2022, 15:49

Il tribunale di Lucca, con sentenza n. 45/2022 del 14/01/2022, ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate dalla Nuova Asbuc di Vagli e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni) nei confronti di sette cittadini di Vagli, condannando peraltro l’ente al pagamento delle spese legali e al risarcimento danni stante la manifesta infondatezza dell’azione proposta.

I fatti risalgono al 2017 quando Nuova Asbuc, di cui Mario Puglia era allora presidente, citò in giudizio i suddetti cittadini chiedendo loro danni per circa 50 mila euro, adducendo che da parte degli stessi fosse stata posta in essere un'attività calunniosa nei confronti di Puglia che avrebbe, secondo la ricostruzione di Nuova Asbuc, cagionato danni all’ente stesso. Secondo la tesi abbracciata da Asbuc, presieduta dal Puglia, i sette cittadini dovevano essere ritenuti responsabili della costituzione di parte civile che sempre Asbuc aveva esercitato in uno dei processi penali di Puglia stesso.

Il tribunale di Lucca, nel rigettare completamente le richieste di Nuova Asbuc e condannandola alle spese e al pagamento dei danni nei confronti dei cittadini chiamati in causa, ha induttivamente gettato una nuova luce sulle note vicende dell'ente ed in particolare sull'esclusione dal consiglio di Nuova Asbuc del geometra Enzo Coltelli.

“Nel 2017 - dichiara Coltelli -, venni eletto con 144 voti dei miei cittadini nel consiglio dell'Asbuc di Vagli Sotto, solo poco dopo, e precisamente il 31/05/2017, con deliberazione nr. 9 dell'ente al tempo presieduto da Mario Puglia (che allora rivestiva anche la carica di sindaco), fui espulso per una presunta incompatibilità giustificata – guarda caso – in virtù di un contenzioso con l'ente, instauratosi proprio mediante la citazione che ha dato il via alla causa che oggi vede finalmente il suo giusto epilogo con la condanna al pagamento delle spese da parte di Asbuc".

"Quanto accaduto è a dir poco grottesco - è il commento amaro di Coltelli - se solo si pensa che gran parte dei consiglieri che hanno deliberato dapprima la decisione dell’ente di procedere nei miei confronti con atto di citazione e poi dichiarato la mia incompatibilità all’incarico di consigliere sulla base della medesima causa che loro stessi avevano deciso di intentare, allo stato attuale già risultano dichiarati, dalla Corte di Cassazione (sentenza 10837/2021), ineleggibili e incompatibili alla carica di consiglieri dell'A.S.B.U.C. del comune di Vagli Sotto e di Stazzema, frazione Arni".

"La sentenza dei giorni scorsi - prosegue - va quindi a completare il quadro, stabilendo la manifesta infondatezza delle richieste svolte nei miei confronti, e facendo piena luce su tutta la vicenda Nuova Asbuc, ente oggi presieduto da persone che pur gestendo decine di migliaia di euro della comunità, non è dato capire da chi siano state elette e con quale procedura siano state nominate. Si pensi che tali persone stanno spogliando, con accordi di transizione, l’Asbuc del suo patrimonio. Ringrazio invece gli avvocati Menchetti, Bosi Picchiotti e Massari che ci hanno sostenuto in questa battaglia legale della quale ho sofferto non poco insieme alla mia famiglia provando rabbia per non aver potuto rispettare il mandato affidatomi dai votanti".

"Non posso che attendere a questo punto che la Regione Toscana batta finalmente un colpo - conclude - e si decida a prendere le decisioni che gli competono, prima fra tutte, il commissariamento dell’ente, unica strada per poter ridare libera voce ai cittadini”