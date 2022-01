Canina scappa perché spaventata dai botti di Capodanno

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 31 dicembre 2021, 17:43

Nel primo pomeriggio, il vicesindaco Dino Ponziani, alla presenza di molti cittadini, ha inaugurato il nuovo parcheggio in località la Mandria di Gallicano. Il parcheggio si trova in via Della Arena angolo via Roma

venerdì, 31 dicembre 2021, 14:37

Il medico è gravemente indiziato per aver falsamente attestato l'avvenuta vaccinazione per persone no vax, non solo della Montagna Pistoiese dove lui esercita la professione, tra le località di Abetone, Cutigliano, Maresca, San Marcello, Marliana, ma anche del capoluogo Pistoia e delle zone di Prato, Lucca, Pisa, Firenze

venerdì, 31 dicembre 2021, 11:24

Finisce il 2021 e per l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, guidata dal primo cittadino Daniele gaspari, è tempo di bilanci

venerdì, 31 dicembre 2021, 10:26

L’amministrazione comunale di Pieve Fosciana, nella seduta del 29 dicembre, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022, rispettando, nonostante sia stata concessa una deroga temporale a livello nazionale, i termini fissati al 31 dicembre di ogni anno

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:23

Record di casi positivi, quarantene, feste lontane dai propri cari: la quarta ondata della pandemia rischia di causare anche depressione, perdita della fiducia nella scienza e di speranza per il domani, con effetti "devastanti" sulla psiche dei cittadini già provata da due anni di emergenza sanitaria

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:55

Come ogni anno, ecco il messaggio di auguri del presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che traccia il bilancio di un altro anno difficile