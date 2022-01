Garfagnana



Dalla Garfagnana a Lucca per denunciare Draghi e governo: "L'accusa è violenza privata"

venerdì, 28 gennaio 2022, 11:36

di leonardo orsucci

Oltre 70 persone si sono radunate questa mattina sotto la procura di Lucca, in occasione del "Procura Day" nazionale, per presentare una denuncia contro il governo e contro il premier Mario Draghi, a causa delle misure intraprese dall'esecutivo contro la pandemia, considerate dai manifestanti un vero e proprio atto di "violenza privata".

Provenienti da ogni parte di Lucca ma guidati dall'associazione Valle del Serchio Alternativa, rappresentata questa mattina da Leonardo Mazzei, i numerosi manifestanti si sono riuniti nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid. Secondo le stime dell'associazione, tra i prossimi ed i giorni scorsi, oltre 500 potrebbero essere le denunce rivolte contro l'esecutivo nazionale, provenienti, solo all'interno della provincia lucchese, da diverse centinaia di persone.

"Siamo qui sotto la procura di Lucca, per presentare una denuncia contro Draghi ed il suo governo. L'accusa è quella di violenza privata - spiega Leonardo Mazzei, di Valle del Serchio Alternativa - violenza nei confronti di milioni di cittadini che da mesi vengono privati di diritti fondamentali: il diritto alla libertà, il diritto alla vita sociale, il diritto allo studio e soprattutto il diritto al lavoro."

"Noi eravamo qui per presentare la denuncia, come parecchie decine di persone hanno già fatto nei giorni scorsi - continua il rappresentante di Valle del Serchio Alternativa - ma per molti non è stato possibile questa mattina perché la Procura ha fatto valere una disposizione per cui sarebbe stato obbligatorio prenotare."

"Nonostante a noi non risultasse che questa norma venisse applicata nei giorni scorsi ne abbiamo preso atto - afferma Mazzei - decidendo di continuare la nostra protesta come cittadini che, nonostante i molti diritti che ci sono stati tolti, vogliono far sentire la propria voce. E' per questo motivo che ci siamo divisi in due gruppi, uno che si è recato pressi i carabinieri in Cortile degli Svizzeri ed un altro verso la questura di Lucca, mentre molti altri lo faranno nei prossimi giorni. Realisticamente - aggiunge soddisfatto - soltanto in provincia di Lucca almeno 500 cittadini avranno denunciato il governo Draghi."

"Le ragioni credo siano chiare, il 15 febbraio con l'obbligo vaccinale agli ultra 50enni milioni di lavoratori si ritroveranno dentro un incredibile ricatto - tuona Leonardo Mazzei -. Un ricatto sul loro corpo portato avanti attraverso un vaccino che non è un vaccino, in quanto non in grado di abbassare i contagi né aiutare contro l'eradicazione della malattia, che arriverà solo con l'immunità naturale. Ovviamente con i vaccini si apre la tematica degli effetti avversi - osserva - ci sono più vittime di questo vaccino da solo di tutti i precedenti vaccini."

"Io non sono no-vax - afferma - ho fatto tutti i vaccini tranne questo. Ho preso questa decisione per un principio politico di dignità e di libertà, quella di poter accettare o meno una terapia che ci sta venendo imposta. Non ci vengano a dire - conclude Leonardo Mazzei - che in questa maniera non saremmo solidali, noi siamo solidale verso tutti gli italiani che stanno soffrendo per le misure del governo ed è anche per loro che siamo qui questa mattina a protestare".



Sotto la video-intervista a Leonardo Mazzei

Video Dalla Garfagnana a Lucca per denunciare Draghi e governo: "L'accusa è violenza privata"