Donna in ospedale dopo caduta sulle Apuane

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:35

A causa dell’aumento delle assenze di molti autisti anche nel Dipartimento Nord a causa della diffusione della pandemia Covid-19, Autolinee Toscane informa che domani potrebbero verificarsi disagi per gli utenti del traporto pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:25

Il nuovo anno 2022 è stato salutato come da recente tradizione dal calendario pubblicato a cura della Farmacia Gaddi dal 1907 di Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 5 gennaio 2022, 21:56

Se fossimo tutti vaccinati la pandemia sarebbe già finita? Chi lo sa. Sicuro è che "vaccinato" significa "protetto" e non "immune", e che chi ha ricevuto una, due o tre dosi può infettarsi e contagiare. Eccome se può. E il virus, automaticamente, continua a circolare

mercoledì, 5 gennaio 2022, 20:04

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:36

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha assegnato il finanziamento alla provincia di Lucca per effettuare dei lavori alla rete viaria tra il 2022 e il 2026 che, per quanto riguarda il nostro territorio, riguardano 14 comuni della Valle del Serchio e della Garfagnana

mercoledì, 5 gennaio 2022, 12:45

Riprendono il 13 gennaio alle ore 21 i Giovedì al Museo organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico con l’evento Lucio Salamone - un autore tra noir e letteratura classica, ospite Lucio Salamone