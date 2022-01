Giannini: "Venite a scoprire il nostro territorio e la nostra scuola"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:03

Ad affermarlo è il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, in riferimento ai casi di peste suina africana comparsi nelle zone montane e boschive di Liguria e Piemonte. Sono stati trovati cinghiali morti, aspetto che ha spinto la Liguria a introdurre un lockdown dei boschi, con il divieto di caccia e sport

lunedì, 17 gennaio 2022, 12:06

Il Consorzio sempre più verde, cresce il parco auto elettrico dell’Ente: arrivano due nuove vetture ecologiche, in linea con gli obiettivi dell’Europa, le emissioni di anidride carbonica dei mezzi consortili scenderà di oltre il 30 per cento in tre anni

domenica, 16 gennaio 2022, 14:12

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna a criticare l'amministrazione comunale gudata dal sindaco David Saisi dopo la presentazione degli obiettivi nei prossimi tre anni

domenica, 16 gennaio 2022, 12:51

Occasione per giovani dai 18 ai 28 anni, con il progetto di assistenza e primo soccorso. Scadenza presentazione domande online: mercoledì 26 gennaio 2022

domenica, 16 gennaio 2022, 10:01

La fiaba non solo in quanto intrattenimento infantile, ma come visione del mondo e dei valori arcaici dell’uomo: questo il punto di partenza dell’incontro La fiaba toscana con le sue figure fantastiche, ospite il Prof. Carlo Lapucci, previsto per il 20 gennaio alle ore 21.00 per i Giovedì al Museo,...

sabato, 15 gennaio 2022, 10:00

Al via nella provincia di Lucca la distribuzione di circa 1 tonnellata di cibi e bevande Made in Italy alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, entrerà nel vivo nelle prossime ore