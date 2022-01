Garfagnana



"Giù le mani dal demanio civico di Vagli Sotto e Stazzema!"

martedì, 25 gennaio 2022, 12:50

Con oggi è la terza istanza presentata dal gruppo di intervento giuridico (GrlG) perché vengano finalmente rese effettive le statuizioni della sentenza dell’11 giugno 2019.

La sentenza aveva restituito alle collettività locali di Vagli Sotto e Stazzema decine e decine di ettari di terreni a uso civico, occupati illegittimamente e in parte destinati ad attività estrattiva.

“Soprattutto, non si dia corso a una proposta di conciliazione fra il comune di Vagli Sotto e la ASBUC in tema di divisione delle terre contese”. Con queste parole il presidente del GrlG, Stefano Deliperi, pone l’attenzione su una questione che non sta ancora trovando una risoluzione.

“In estrema sintesi, non si ha conoscenza della legittimità della composizione degli attuali organi direttivi dell’amministrazione separata dei beni a uso civico (A.S.B.U.C.) di Vagli Sotto e Stazzema e della stessa possibilità di giungere a una conciliazione in via amministrativa.”

La questione ASBUC era già stata discussa e in una nota del 31 marzo del 2021, dove la regione Toscana - D.G. agricoltura e sviluppo rurale – settore Forestazione, usi civici agroambiente aveva pesantemente redarguito il comune di Vagli Sotto, riguardo il tentativo di accreditare quale gestore del demanio civico di Vagli Sotto e Stazzema l’ASBUC già dichiarato “non validamente costituito, in quanto i membri del Comitato eletto erano ineleggibili/incompatibili poiché coincidenti con le persone del sindaco, vice sindaco e consiglieri del comune di Vagli Sotto”.

“La sentenza” spiega Deliperi “ è un atto dovuto in esecuzione di quanto ordinato dal commissario per gli usi civici, e non sospeso da nessun giudice di appello” pertanto “ la regione Toscana dovrebbe, procedere senza indugio al commissariamento dell’amministrazione separata dei beni a uso civico (A.S.B.U.C.) di Vagli Sotto e Stazzema.”

Secondo art. 3 della legge 168 del 2017 “ i terreni gravati da uso civico sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale talchè deve dichiararsi la nullità di qualsiasi atto di disposizione che abbia avuto per oggetto i predetti fondi”

Conclude Deliperi “l’associazione si auspica che finalmente sia effettuata la restituzione dei terreni al demanio civico e alla collettività locale”.