Garfagnana



La minoranza di Minucciano: "Dup piatto, Poli si dimetta per ridare slancio"

domenica, 9 gennaio 2022, 10:09

Il gruppo di minoranza del comune di Minucciano 'boccia' la giunta guidata dal sindaco Nicola Poli in merito alla delibrazione del documento unico di programmazione 2022 - 2024.



"Entro il 31 luglio di ogni anno - esordisce il gruppo -, il Documento Unico di Programmazione, strumento fondamentale di pianificazione che consente di sostenere e sviluppare la necessaria azione d’indirizzo strategico-operativo, deve essere presentato al consiglio comunale".



"Nonostante la perentorietà della scadenza, ribadita dalla Corte dei Conti - incalzano i consiglieri di minoranza -, la giunta guidata dal Poli non l’ha rispettata, palesando mancanza di rispetto nei riguardi delle competenze e delle prerogative del consiglio stesso. Il DUPS 2022 - 2024, deliberato dalla giunta, è risultato piatto, privo di slanci propositivi e di forza propulsiva, gravemente mancante di un adeguato processo cognitivo d’analisi, esaustivo dello stato di salute dell’ente".



"Ad esempio - sottolinea il gruppo di opposizione - il calo della popolazione (a settembre 2021 1833 residenti e non 1870 come riportato) -37 unità, dato significativo, preoccupante e d'allarme, non è così ritenuto dalla giunta Poli visto il permanere di uno statu quo basato su un’esistenza minimale di rinuncia a qualsiasi forma di riscatto sociale. L’unico dato sul quale il primo cittadino punta sempre, sono i suoi nuovi 120 posti di lavoro che dovrebbero essere garantiti dal settore dell’escavazione marmifera e dal suo indotto (principale MI.GRA.), ma ahimè i freddi numeri lo stanno smentendo clamorosamente".



"Oramai - affonda il gruppo - questo comparto, per le normative di settore sempre più rigorose e restrittive e per le forti e diffuse spinte politiche orientate sempre più alla tutela dell’ambiente è inevitabilmente destinato a subire un significativo ridimensionamento. Di MI.GRA. vi è traccia nel documento in questione: non una riflessione per promuovere un suo potenziamento bensì una ricognizione eseguita in assoluta autonomia dalla giunta Poli per una parziale dismissione delle quote che il comune detiene (51%). Ma perché siffatta decisione? Qual è il problema nel detenere la maggioranza? I cittadini sono in attesa di risposte esaustive".



"L’amministrazione Poli fin qui ha fornito prova di minore capacità operativa evidenziando limiti nel governo della cosa pubblica - sentenzia la minoranza -. I problemi irrisolti si sono cronicizzati amplificando i loro effetti negativi sul territorio e l’intera comunità, sempre più disagiata, impoverita e insoddisfatta. Si devono fissare precisi obiettivi amministrativi, con più efficaci strategie per creare nuove condizioni attrattive che generino concrete opportunità d’impiego e che diano risposte aderenti,e sostenibili alle persistenti problematiche. Siamo fermamente convinti, come del resto lo sono moltissimi concittadini, che il sindaco abbia fatto il suo tempo. Lo abbiamo invitato a rimettere il proprio mandato ritenendo indispensabile un ricambio nel governo della cosa pubblica che lascerebbe spazio ad altre forze capaci di assicurare nuove opportunità di ripresa e sviluppo indispensabile per rigenerare e rinvigorire l’intera attività amministrativa. Noi attendiamo pazientemente, con rinnovata fiducia e motivato cauto ottimismo, confidando sulla presa di coscienza e consapevolezza delle persone".