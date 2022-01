Garfagnana



La primaria di Gallicano si aggiudica il concorso di Gaia per le scuole

martedì, 11 gennaio 2022, 13:14

Si è concluso il concorso di natale di GAIA S.p.A. "Missione: feste di Natale ecologiche" destinato alle scuole elementari, promosso dal gestore idrico sulla propria pagina Facebook durante le festività natalizie per promuovere le buone pratiche ambientali. Il contest chiedeva ad ogni classe partecipante di inviare un breve testo dedicato al Natale in versione "green" con la parola "acqua" al suo interno. Ogni pensierino è stato poi pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del gestore e votato da tutto il pubblico.

Ad aggiudicarsi il podio assoluto dei pensierini ecologici più votati tramite like sono stati i bambini della 2 B della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Gallicano, che con 635 like hanno conquistato il primo posto.

A seguire tanti "mi piace" anche per la classe terza della primaria di Coreglia Antelminelli (LU) con 555 like, seconda classificata. La medaglia di bronzo invece, con 330 "mi piace" va alla classe 4 A della primaria Romagnano, Istituto Comprensivo 6 di Massa. Le tre classi vincitrici del concorso riceveranno da GAIA un albero da piantare nel giardino della propria scuola, mentre a ciascun bambino partecipante andrà un gadget naturalmente a tema ecologico.

"Per noi è stato davvero bello e importante ascoltare la voce dei più piccoli, un'occasione per riflettere, fare rete e stare insieme anche se virtualmente. In tutto hanno aderito al concorso ben 55 classi sul territorio ed evidenzio un fatto curioso: ci ha scritto anche una scuola di Bari, inviandoci un elaborato sul tema. Questo testimonia come l'attenzione per l'ambiente sia davvero un argomento sentito dalle nuove generazioni e che le attività on line possono avvicinarci e arricchirci. Ringraziamo i maestri e le maestre che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa, guidando i loro alunni nella creazione dei pensierini, e ci congratuliamo con i vincitori. " ha commentato il Presidente di GAIA S.p.A. Vincenzo Colle.

Di seguito gli elaborati vincitori:

1° POSTO: Scuola Primaria Istituto Comprensivo Gallicano (LU) - CLASSE 2B :

"L'acqua gaia lenta scorre giù dal monte fino a valle, con un tocco di magia ci regala sana energia. Depurata e ripulita nei paesi vien spedita. Non la spreco, non la getto ma la uso con rispetto"

2° POSTO: Scuola Primaria "C. Vanni" Coreglia Antelminelli - CLASSE 3 :

"C'era una volta un abete sulla riva di un lago. La vigilia di Natale cadde nell'acqua gelida. Quando lo tirarono fuori era scintillante: aveva sui rami cristalli e palline di ghiaccio. Un bambino lo vide ed esclamò: "L'acqua è davvero preziosa!"

3° POSTO: Scuola Primaria Romagnano Istituto Comprensivo Massa 6- CLASSE 4A:

"Come ogni anno è arrivato il Natale, con gli addobbi, le luci è tutto eccezionale. Nel cuore però ho un po' di tristezza, perché nessuno l'acqua apprezza. E' invece molto importante per noi e sprecarla tutta non puoi."

ELABORATO FUORI CONCORSO DELLA CLASSE 1H - SCUOLA PRIMARIA "CIRIELLI" ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO, BARI

"Il mio ecologico Natale avrà rispetto per il puntale, della natura avrò cura difenderò ogni creatura. Accarezzerò la terra, il mare: il futuro desidero coccolare. Insegnerò a riciclare a chi vuol sprecare. Disseterò con acqua e amore la mia formazione!"

Link alla galleria di elaborati con tutte le scuole partecipanti: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4431645340292196&type=3