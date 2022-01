Garfagnana



Lorenza Rocchiccioli, il sogno si chiama… Eurovision Song Contest

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:50

di simone pierotti

Si chiama Lorenza Rocchiccioli, vive nel comune di Camporgino ed ha 21 anni: fin da bambina insegue un sogno, quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo ed in particolare della musica. Per raggiungerlo, Lorenza non lascia nulla al caso e, ormai da anni, dedica tutta la sua vita allo studio, alla preparazione e al perfezionamento.



In pratica, canta da quando aveva 9 anni, e da allora ha avuto varie esperienze sia a livello nazionale che internazionale ottenendo molte soddisfazioni e riconoscimenti. Attualmente frequenta il terzo anno al M.A.S. (Music, Arts &Show) a Milano, ovvero il centro di formazione per lo spettacolo più grande d'Europa e quest'anno si laureerà in canto jazz, rock. Nell'ottobre 2020 Lorenza Rocchiccioli ha firmato il primo contratto discografico con la Grey Light Records di Milano, con cui ha già pubblicato due inediti "Etilene" e "Fuoco e neve", che hanno riscosso un ottimo riscontro su Spotify.



Tra le varie attività che l’artista garfagnina sta svolgendo, una recente le potrebbe aprire una strada importante: Lorenza si è infatti qualificata per le finali del concorso “Una voce per San Marino”, che darà la possibilità al vincitore di rappresentare la repubblica all’Eurovision Song Contest, il festival europeo che, quest’anno, si svolgerà a Torino, in virtù del successo dei Maneskin.

Lorenza si è presentata, in una lista di 600 cantanti provenienti da tutta Europa alle selezioni con una cover in inglese ed un brano inedito da lei scritto, sia musica che testo. Ebbene, da 600 sono rimasti in 60, tra cui Lorenza che sarà inserita in uno dei tre gruppi da 20 artisti ciascuno che si sfideranno a breve.

“Il mio prossimo appuntamento è il 13 febbraio – ci racconta la giovane - come sempre ce la metterò tutta ed affronterò quel bel palco di San Marino con il mio solito sorriso ed entusiasmo. Ho già raggiunto un ottimo traguardo in quanto c’erano artisti già conosciuti a livello nazionale ed internazionale”.