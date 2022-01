Lucio Salamone per i ‘Giovedì al Museo’: un autore tra noir e letteratura classica

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:36

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha assegnato il finanziamento alla provincia di Lucca per effettuare dei lavori alla rete viaria tra il 2022 e il 2026 che, per quanto riguarda il nostro territorio, riguardano 14 comuni della Valle del Serchio e della Garfagnana

mercoledì, 5 gennaio 2022, 12:12

La Bottega del Parco si fa più ricca e rafforza il suo legame con le tradizioni locali. Allestita da tempo presso la Geopark Farm di Bosa di Carreggine questo spazio, è stato riorganizzato per una nuova mission: promuovere i prodotti agro-alimentari ed artigianali di qualità, legati alla transumanza apuana

mercoledì, 5 gennaio 2022, 11:13

Il personale di Autolinee Toscane, in questi giorni, ha dovuto riprogrammare il servizio via via che arrivavano le comunicazioni di personale assente, perché positivi o in quarantena, con criticità ovunque, ma soprattutto in ambito urbano

mercoledì, 5 gennaio 2022, 10:13

Se da un lato, nella provincia di Lucca, a dicembre 2021 per assicurare un'auto occorrevano in media 439,52 euro, vale a dire il 12,07% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall'altro sono più di 64.000 gli automobilisti toscani che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell'RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 10:04

In pagamento due misure a sostegno delle imprese agrituristiche e fattorie didattiche della Garfagnana, Media Valle, Piana e Versilia colpite dal Covid. A renderlo noto è Coldiretti Lucca

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:29

Sui ripetuti casi di violazioni di norme di tutela, ma anche del buon senso e del comune senso civico, riscontrati in questi giorni in Appennino tra Emilia e Toscana, interviene il Parco nazionale