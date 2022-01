Garfagnana



Minucciano, nuovo affondo della minoranza: "Di quale confronto parla il sindaco?"

sabato, 22 gennaio 2022, 11:11

Il gruppo di minoranza del comune di Minucciano ha risposto al primo cittadino Nicola Poli dopo il suo articolo apparso su L’Agorà, periodico di informazione del comune, in occasione delle festività di fine anno.



"Il sindaco - esordisce il gruppo - ha ammorbato i cittadini, già stanchi per come stanno andando malamente le cose in generale e, in particolare, nel nostro comprensorio, con le solite patetiche lagnanze che aveva già ampiamente esternato, il 7 novembre 2021, sulla pagina Mediavalle Garfagnana del quotidiano Il Tirreno, nei confronti della minoranza consiliare. Punta ancora una volta il dito inquisitorio su affermazioni che ritiene false e non rispettose indirizzate alle persone che, nella fattispecie, toccherebbero la sua e quella degli altri componenti dell’amministrazione comunale, indicando nuovamente quale unico responsabile il capogruppo e precisando che per tutelare la loro rispettabilità si è rivolto alla magistratura".

"Senza entrare nello specifico del fatto - afferma il gruppo -, proprio perché della vicenda è stata interessata la magistratura, sulla quale riponiamo la massima fiducia, è bene far sapere che tutto ciò che sortisce dalla minoranza è della minoranza e non di un singolo consigliere. Noi condividiamo e discutiamo coi nostri sostenitori tutte le iniziative sia che vengano esposte in consiglio comunale sia che vengano divulgate per il tramite degli organi d’informazione. Pertanto, la sua personalizzazione di presunte responsabilità diffamatorie, tra l’altro prive d’ogni fondamento, lo riteniamo un atteggiamento scomposto e sopra le righe".



"Di quale confronto parla? - attacca la minoranza - Vorremmo, invece, puntare, i fari su quella che è la sua amministrazione, priva di qualsivoglia stimolo inventivo che porti vere novità in qualsiasi ambito, sociale, culturale economico. Le sue mosse sono ormai asettiche, sembrano seguire schemi datati e predefiniti. Basti fare mente locale ai suoi comunicati stampa, dove snocciola fiumi di euro per “i soliti” lavori che finora non hanno invertito la gravissima decadenza demografica, sociale ed economica in atto nel nostro comune".



"Che dire dei trasporti? - rincara il gruppo - Sono anni che la linea ferroviaria Lucca-Aulla, subisce continui amputamenti, con ripetute cancellazione delle corse e l’ormai consolidata, chiusura nel periodo estivo, con la messa in opera di autobus che, purtroppo, data la viabilità esistente, non possono sostituire efficacemente quella ferroviaria. Che dire della percorribilità delle strade? Se vi fosse un vero impegno verso la comunità che amministra (da circa 17 anni sia direttamente che indirettamente), non saremmo ancora nelle condizioni che ci troviamo, per fare un tratto di strada di pochi km per arrivare al primo casello autostradale (Aulla) ci vogliono, nella migliore delle ipotesi, circa 50 minuti! Che dire della sicurezza sanitaria? Dov’era quando non è stato deciso alcunché dell’ospedale unico della Garfagnana?"



E ancora: "Si è mai dovuto rivolgere ad un medico nelle ore serali o notturne? Denigra i turisti della montagna che di gran voce denunciano e difendono questa dalla distruzione in atto, colpevoli, secondo lui, di essere cittadini non del luogo e che di questo non devono occuparsene. Ma non è vero che anche lui sono ormai anni che non risiede più nel nostro territorio? Cosa ne sa lui dei nostri territori, della nostra montagna e dei suoi percorsi? Dove sono i sentieri ciclo/pedonali che darebbero slancio al settore turistico? E che dire del settore artigianale e commerciale?"



"Si sofferma mai a dialogare con quei pochi, oramai, che fanno impresa nel nostro territorio? Noi siamo convinti di “no”! - tuonano i consiglieri - Può parlare con cognizione di causa solo chi tutte le mattine, per poter far ritorno alla propria amata terra, compie sacrifici che il primo cittadino neanche si immagina. Per poter lavorare e/o studiare in molti si alzano prima dell’alba e tornano a casa oltre il tramonto, sempre che i mezzi pubblici non siano in ritardo o vengano cancellati e che le strade non siano intasate, altrimenti l'orario di rientro si allunga drasticamente. E’ netta e diffusa la percezione che stia andando avanti per inerzia, senza più alcuno stimolo di appartenenza se non quello di aizzare i pochi fedelissimi rimasti a fare quadrato contro chi cerca alternative costruttive alle sue ricette economico-sociali dimostratesi fallimentari".