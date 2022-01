Garfagnana



Per il 'Giorno della memoria' un libro in dono alle scuole di Castiglione

giovedì, 27 gennaio 2022, 15:35

Come in diverse parti del nostro territorio, anche l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana ha voluto celebrare il Giorno della Memoria, rivolgendo un pensiero ai più giovani. Questa mattina il consigliere con delega alla cultura Roberto Tamagnini ha fatto visita ad alcune classi del locale Istituto Comprensivo per parlare del significato della giornata e della pagina più drammatica della storia occidentale, quella dei campi di concentramento nazisti.

Tamagnini, accompagnato dalle insegnanti Giulia Paolini e Maria Grazia Antonucci, ha consegnato agli alunni delle classi II A e III A diverse copie del libro “Cuore 1944”, che racchiude alcune storie sia sulle gesta della resistenza italiana che alcuni racconti drammatici sulle deportazioni degli ebrei in Italia verso i campi dì concentramento.

“La nostra amministrazione da sempre è sensibile a politiche sulla memoria e sulla storia perché queste giornate servono a ricordare ogni anno eventi del passato ma soprattutto devono farci riflettere tutti i giorni. Ringrazio le professoresse delle due classi, la Dirigente scolastica e soprattutto i ragazzi, che si sono dimostrati attenti, educati e preparati”.