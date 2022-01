Quattro escursionisti bloccati in montagna per la nebbia: scattano i soccorsi

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 2 gennaio 2021, 20:34

Giornata di festa oggi a Castiglione di Garfagnana che, nonostante le dovute limitazioni imposte dalla situazione covid, non ha rinunciato all’antica tradizione della Festa del Regalo, che si ripete da 391 anni

sabato, 1 gennaio 2021, 12:51

E' un appello che viene da Vibbiana, frazione del comune di San Romano di Garfagnana. Una cagnolina è scomparsa da ieri sera, ultima notte dell'anno, a seguito dei botti

venerdì, 31 dicembre 2021, 17:43

Nel primo pomeriggio, il vicesindaco Dino Ponziani, alla presenza di molti cittadini, ha inaugurato il nuovo parcheggio in località la Mandria di Gallicano. Il parcheggio si trova in via Della Arena angolo via Roma

venerdì, 31 dicembre 2021, 14:37

Il medico è gravemente indiziato per aver falsamente attestato l'avvenuta vaccinazione per persone no vax, non solo della Montagna Pistoiese dove lui esercita la professione, tra le località di Abetone, Cutigliano, Maresca, San Marcello, Marliana, ma anche del capoluogo Pistoia e delle zone di Prato, Lucca, Pisa, Firenze

venerdì, 31 dicembre 2021, 11:24

Finisce il 2021 e per l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, guidata dal primo cittadino Daniele gaspari, è tempo di bilanci

venerdì, 31 dicembre 2021, 10:26

L’amministrazione comunale di Pieve Fosciana, nella seduta del 29 dicembre, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022, rispettando, nonostante sia stata concessa una deroga temporale a livello nazionale, i termini fissati al 31 dicembre di ogni anno