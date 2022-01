Garfagnana : san romano in garfagnana



Scappa di casa perché spaventata dai botti: ritrovata dopo otto giorni di ricerche

domenica, 9 gennaio 2022, 18:43

di simone pierotti

Ha un lieto fine la storia di Mayla, la canina di razza shih tzu che si era persa il 31 dicembre, dopo che era scomparsa nel nulla, fuggita dalla sua abitazione di Vibbiana, nel comune di San Romano in Garfagnana, spaventata dai fuochi d’artificio. Da quel momento era iniziata una disperata ricerca dell’animale da parte della padrona Elisa Iacconi e dei suoi familiari che avevano dato vita ad un tam tam mediatico e non solo che, appunto, si è concluso nel migliore dei modi solamente ieri, dopo ben otto giorni.

“In cuor mio – ci confida Elisa – ho sempre sperato di ritrovare Mayla e non ho mai smesso di cercarla ma qualche timore iniziavo ad averlo, in quanto il tempo passava, e le condizioni climatiche della zona non erano certo favorevoli ad un tipico canino da appartamento come è Mayla, di razza shih tzu, non abituato a vivere all’aperto”.

Ci racconti tutta la storia dall’inizio. “Mayla, la sera di San Silvestro, attorno alle 19, era uscita in giardino. Non era ancora l’orario dei fuochi d’artificio ma evidentemente qualcuno stava facendo una prova generale. Gli scoppi hanno spaventato la bestiola che è fuggita e, approfittando del cancello lasciato involontariamente aperto, è sparita nei boschi. Noi ce ne siamo accorti dopo circa dieci minuti, sufficienti perché Mayla si allontanasse e non fosse più ritrovata. Da quel momento è iniziata una ricerca senza sosta: quella notte sono rientrata a casa alle 7 del mattino”.

Le ricerche sono proseguite, Elisa ha messo in campo ogni mezzo, quelli classici come il volantinaggio sul territorio, l’aiuto di diversi volontari, ma anche quelli che offre la tecnologia, con appelli tramite i social e internet. Appelli che non hanno prodotti risultati immediati anche se è arrivata una segnalazione dell’avvistamento di Mayla nei pressi di Caprignana. Da quel momento la ricerca si è concentrata in quelle zone. Fino all’ultima telefonata: Layla è stata ritrovata ieri sera, sabato 8 gennaio, dai cacciatori della squadra del cinghiale “Orecchiella 71”.

“Sono veramente grata a quanti mi hanno aiutata a trovare il nostro amato cane – conclude Elisa – e ringrazio chi, probabilmente, ha avuto sua cura in questi giorni. L’animale è stato infatti ritrovato in buone condizioni di salute, dubito che sarebbe sopravvissuto all’aperto, al freddo e a digiuno”.