Scomparso Osvaldo Pieroni, ex operaio comunale e dirigente del Castelnuovo

sabato, 29 gennaio 2022, 10:47

di simone pierotti

La comunità di Castelnuovo questa mattina si è risvegliata con una tristissima notizia: Osvaldo Pieroni, 63 anni, è scomparso nella notte. L'uomo, dipendente del comune fino al 2018 e storico dirigente e volontario dell'Us Castelnuovo calcio, è stato ritrovato privo di vita, probabilmente a causa di un malore, all'interno della propria automobile.



La notizia ha fatto il giro del capoluogo, lasciando chi lo conosceva nell'incredulità: Osvaldo era infatti un vero e proprio punto di riferimento per la vita sociale di Castelnuovo ed era conosciuto praticamente da tutti, sia per la lunga attività lavorativa che per l'impegno con la locale società sportiva.



Osvaldo, peraltro fratello di Alvaro, vice-presidente dell'Us Castelnuovo, da sempre era vicino alle sorti e alla gestione della squadra di calcio della propria città, sia come tifoso che come volontario tuttofare, sempre presente ed infaticabile.



Tra i primi a commentare la notizia, il presidente del Castelnuovo Dino Dini: "Sono letteralmente sconvolto, perché Osvaldo per noi era una persona utile, quasi insostituibile, ma soprattutto era un amico, quasi un fratello. Non ho parole. La prima cosa che mi sono sentito di fare è quella di aver sospeso, per il momento, tutti gli allenamenti".



Condoglianze sono arrivate anche dall'amministrazione comunale, tramite il presidente del consiglio Francolino Bondi.



Osvaldo, grande appassionato di calcio e tifoso dell'Inter, viveva a Cerretoli. Non era sposato, lascia il fratello Alvaro, la cognata Costanza e il nipote Simone.