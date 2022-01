Garfagnana : nicciano



Scontro in moto con un cinghiale, è grave

sabato, 29 gennaio 2022, 14:16

di andrea pedri

Si è scontrato con un cinghiale che gli ha inavvertitamente tagliato la strada finendo a terra con la moto.



Grave incidente questa mattina, intorno alle 11, in località La Bandita a Nicciano, piccola frazione del comune di Piazza al Serchio: coinvolto un uomo, C. I., residente nella frazione di Gorfigliano del comune di Minucciano, molto conosciuto in zona.

Immediato è stato l’arrivo della misericordia locale. Il motociclista ha riportato un forte trauma cranico e alcuni traumi minori, ma non è in pericolo di morte. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, hanno comunque ritenuto necessario far intervenire l’elisoccorso Pegaso per trasferire il paziente all’ospedale Cisanello di Pisa onde evitare ulteriori complicazioni.

Tutta da chiarire ancora l'esatta dinamica di quanto accaduto. L’animale, probabilmente, stava scappando da una battuta di caccia in corso ed è entrato nella carreggiata in piena corsa impattando col malcapitato motociclista.



La strada è stata prontamente ripulita dai detriti.



Le foto si riferiscono al punto esatto in cui si è verificato l'incidente