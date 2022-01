Garfagnana



Tessuto imprenditoriale in recupero nel 2021, ma ancora al disotto dei livelli pre-pandemia

martedì, 25 gennaio 2022, 12:27

Registrata una ripresa, nel corso del 2021 da parte del tessuto imprenditoriale lucchese, un recupero ancora parziale rispetto ai livelli precedenti la pandemia.

L'analisi dei dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lucca evidenzia, infatti, come nel corso dell'anno appena trascorso la nascita di nuove attività imprenditoriali abbia ritrovato slancio con 2.218 nuove iscrizioni, l'8,7% in più rispetto al 2020, ma ancora sotto di circa 200 unità rispetto ai valori pre-pandemia.

Le cancellazioni dai registri camerali hanno invece toccato il minimo storico, con 1.680 cessazioni nei dodici mesi, come risultato anche delle diverse misure di sostegno all'attività d'impresa e di sospensione delle situazioni di crisi; tale andamento dovrà essere monitorato nel medio periodo.

In virtù di tali andamenti, il tasso di crescita è risultato pari al +1,3%, superiore a quello toscano (+1,0%) e poco al disotto del nazionale (+1,4%).

È aumentato anche il numero delle imprese attive in provincia di Lucca, risalite a quota 36.507 (sui livelli del 2017) per 416 unità attive in più (+1,2%) rispetto a fine 2020. Le imprese artigiane hanno contenuto il calo in "sole" 57 imprese (-0,5%), portandosi a quota 11.011 unità attive a fine anno, con l'incidenza del comparto artigiano sul tessuto imprenditoriale operativo scesa al 30,2%.

"Malgrado il perdurare della pandemia, la voglia di fare impresa in provincia di Lucca resta immutata, e la crescita rilevata nell'anno è il segnale della volontà degli imprenditori di ripartire -ha commentato Giorgio Bartoli, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Lucca-. La Camera di commercio non farà mancare il proprio contributo per aiutare gli imprenditori a crescere e aumentare la propria competitività".

È proseguita la crescita delle società di capitale (8.909 imprese attive a fine dicembre; +382 unità nell'anno), mentre le società di persone hanno rilevato un'ulteriore contrazione (6.419 imprese; -39 unità); in lieve aumento anche le imprese individuali (20.319; +66) e le altre forme (cooperative, consorzi, etc.) salite a 860 unità (+7).

L'andamento settoriale evidenzia come nel corso del 2021 il recupero del tessuto imprenditoriale abbia interessato tutti i macro-comparti di attività. Le imprese operanti nei servizi (+320 unità; +1,4%) e nelle costruzioni (+64; +1,0%) hanno fatto segnare i maggiori incrementi, grazie alla ripresa delle attività in precedenza maggiormente interessate dai lockdown e agli incentivi legati all'ecobonus, seguite dall'agricoltura (+14 imprese; +0,6%) e dal settore industriale (+9; +0,2%).

All'interno dei servizi, il commercio e la riparazione di autoveicoli e motocicli ha recuperato 64 attività (+0,7%) portandosi a quota 9.292 imprese attive a fine dicembre grazie alla crescita degli intermediari del commercio, mentre le attività di alloggio e ristorazione (3.543 unità) sono salite di 50 imprese (+1,4%) per l'incremento delle attività di ristorazione. In aumento anche il complesso delle attività immobiliari (+3,7%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+4,4%), il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+1,2%), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+2,5%), i servizi di informazione e comunicazione (+4,7%), l'istruzione (+4,4%) e la sanità e assistenza sociale (+4,7%).

Hanno mostrato invece una lieve diminuzione le imprese operanti nelle altre attività dei servizi e nelle attività finanziarie e assicurative (-0,5% per entrambi i settori), e nel trasporto e magazzinaggio (-1,1%).

In aumento anche le imprese femminili (+1,3%) e quelle a guida straniera (+3,1%).

Il tessuto imprenditoriale è risultato più dinamico in Versilia, dove la crescita ha toccato il +1,5% (+238 imprese), e nella Piana di Lucca (+1,1%; +174 unità); l'area della Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana) ha comunque tenuto (+0,1%; +4 imprese).