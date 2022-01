Garfagnana



Tra 'no vax' e cortei: la questura fa il punto di un anno difficile

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:11

di chiara grassini

Illustrato il bilancio consuntivo 2021 delle attività svolte dalla polizia di stato in provincia di Lucca. A rendere noti i risultati delle operazioni il questore Alessandra Faranda Cordella in presenza del vicario del questore Mario Barbaro e di Fabio Scalisi.



L'anno appena trascorso - nonostante le difficoltà legate alla pandemia - ha visto le forze dell'ordine impegnate nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica per garantire un lavoro di squadra all'insegna della massima attenzione del territorio.



"La sicurezza si mantiene con la prevenzione e repressione dei reati ma anche grazie alla costruzione del rapporto tra istituzioni e associazioni per migliorare la tutela del territorio che riguarda Lucca e Piana, Versilia e Garfagnana" ha spiegato il questore che ha definito il 2021 "un anno pieno, stancante e ricco di manifestazioni del dissenso".

E' il caso delle proteste del mondo 'no vax' e dei cortei contro l'introduzione del green pass, ad esempio. Quest'ultimi si sono svolti senza nessun attrito e nel pieno rispetto delle regoli anti contagio. Tra le attività più rilevanti l'operazione di contrasto al traffico di stupefacenti 'Valgimigli' a Lucca con l'esecuzione di 13 misure cautelari e "Mamma cocaina" a Viareggio. Per quanto riguarda il contrasto ai reati contro il patrimonio si ricorda l'arresto in flagranza a Forte dei Marmi (orologi Rolex) e altri due casi di cronaca: l'arresto di tre ragazzi che rubavano gli anziani nel parcheggio dei supermercati e le misure cautelari per due ladri di appartamento.

Il questore ha inoltre ricordato il successo dell'evento "La polizia dialoga con la lirica: il lungo percorso verso la parità di genere" dal palco dell'auditorium del Suffragio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sempre sullo stesso tema l'inaugurazione della 'Stanza tutta per sè", uno spazio in cui le donne che hanno subito maltrattamenti possono denunciare i fatti e contemporaneamente essere protette e incoraggiate.



Molte le operazioni, tante le attività. "Il mio diario", tanto per fare un esempio, è un'iniziativa rivolta alle scuole elementari della provincia di Lucca e a studenti più grandi per trattare il cyber bullismo e la violenza di genere. Il tutto coordinato dalla cabia di regia all'interno della questura che ha accolto le richieste provenienti dagli istituti scolastici.

La violenza non solo di genere, dunque, ma anche online. Proprio per questo motivo è stata organizzata la campagna "Una vita da social" che contrasta e previene il fenomeno del cosiddetto cyberbulloismo. Mentre a Coreglia Antelminelli - in occasione del santo patrono della polizia di stato - è stato celebrato San Michele Arcangelo.

Qui nel dettaglio i dati dei risultati ottenuti nel 2021:

108 arresti

929 denunciati

31.072 persone controllate

169 fogli di via obbligatori ( provvedimenti a firma del questore su soggetti pericolosi)



20 Dacur ( divieti di accesso alle aree urbane, importante strumento di contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità)

87 avvisi orali ( strumenti di prevenzione con cui l'Autorità di P.S invita un soggetto ritenuto socialmente pericoloso a tenere una condotta conforme alla legge)

2 sorveglianze speciali ( che consistono in una serie di obblighi tra cui, nel caso specifico, l'obbligo di permanere in casa nelle ore notturne)

60 espulsioni, di cui 16 con accompagnamento alla frontiera o ai Cpr

5 provvedimenti di chiusura diesercizi pubblici ai sensi dell'art 100 Tulps per turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica)

169 fascicoli di cui 43 inerenti la materia del codice rosso ( 28 misure cautelari, 20 divieti di avvicinamento, sette allontanamenti dalla casa familiare e 18 ammonimenti del questore). violenza di genere e domestica