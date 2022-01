Garfagnana



Un castiglionese vince il premio letterario dedicato alla Befana

lunedì, 3 gennaio 2022, 12:21

Il Baluardo gruppo vocale lucchese comunica che la 28^ edizione del premio letterario 'la Befana a Lucca drento doppo esse stata a Lucca fora' dedicato a Cesarin' der Viviani, è stata vinta da Pietropaolo Pighini di Castiglione di Garfagnana con la sua 'Oh Befana, fatti avanti'.



Il Pighini, anzi la famiglia Pighini-Cavani non è nuova a questi risultati avendo vinto nel 2018, 2020, 2021 e ora nel 2022. Quest'anno, causa covid, non sarà possibile uscire con il carretto per il tradizionale canto delle befanate previsto come tutti gli anni nel centro storico. Motivi di prudenza invitano ad evitare assembramenti. Quindi è stato deciso di procedere esclusivamente alla premiazione che avverrà alle ore 19 di mercoledì 5 gennaio presso la casermetta San Pietro (quella di fronte al Villaggio del Fanciullo) sulle Mura Urbane, sede della Compagnia Balestrieri di Lucca che l'organizzazione ringrazia per l'ospitalità. Verrà letta la poesia vincitrice e l'altra ritenuta meritevole di menzione di merito dal titolo 'la magia di Befana' di Marco Nicolosi di Massa Macinaia. Verrà presentata la befanata che ha vinto lo scorso anno messa in musica dal nostro Lorenzo Corsaro così come verrà presentata la befanata del 2020 messa in musica per il gruppo dal maestro Paolo Razzuoli. Ingresso libero come di consueto, locale riscaldato, obbligo di Green pass rafforzato e mascherina FFP2.



Info 348 2334867. La manifestazione è inserita nel calendario di Vivi Lucca.



"Si ringrazia la Fondazione CRL e la Fondazione Banca del Monte per il sostegno alla nostra attività" dichiara Elio Antichi.