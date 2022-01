Garfagnana



Un corso per gli operatori turistici grazie all’Unione dei Comuni e a Fondazione Campus

mercoledì, 26 gennaio 2022, 18:02

di simone pierotti

Uno strumento rivolto a tutti gli operatori del settore turistico e per la valorizzazione del territorio: questo il fine del corso di aggiornamento presentato quest’oggi presso gli uffici dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e che prenderà il via il 22 febbraio. La serie di lezioni, a partecipazione gratuita e che si terranno in videoconferenza, è stata possibile grazie all’impegno economico dell’ente territoriale che si è avvalsa di Fondazione Campus.

La presentazione si è tenuta on-line, con i vari responsabili che si sono collegati con una vasta platea di operatori della filiera del turismo e dell’accoglienza della Garfagnana che potranno iscriversi tramite il portale di Fondazione Campus entro il 17 febbraio. Ad illustrare l’iniziativa il dirigente dell’Unione Francesco Pinagli e la responsabile Martina Moriconi: “Questo corso ha lo scopo di valorizzare il territorio tramite la formazione degli operatori. Alla luce anche del particolare momento storico, c’era la necessità di aggiornare la rete territoriale per restare al passo con i tempi. Dal mese di febbraio prenderà il via una serie di moduli didattici che durerà fino a giugno. Sarà possibile seguire anche una sola parte delle lezioni”.

Il presidente Andrea Taglisacchi ha fatto gli onori di casa: “Stiamo attraversando una fase di passaggio perché entreremo, ce lo auguriamo tutti, in una dinamica post covid. Si tratta di una grande opportunità di formazione, completamente gratuita grazie ad una realtà importante come Fondazione Campus. L’Unione dei Comuni ha investito perché crede in questo progetto per la crescita del territorio”.

E’ quindi intervenuta la dott.ssa Enrica Lemmi, direttrice dell’Accademia del Turismo di Fondazione Campus: “Questo corso rappresenta un’ottima opportunità perché non sarà il solito corso on-line ma tutte le docenze saranno dal vivo, con esperti del settore, professori e professionisti. Attraversiamo una fase delicata ma ci sarà una ripartenza e ci dovremo far trovare pronti, essere al passo coi tempi, capire i nuovi aspetti che si sono evoluti”.