Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Dup, obiettivi insufficienti e inadeguati"

domenica, 16 gennaio 2022, 14:12

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna a criticare l'amministrazione comunale gudata dal sindaco David Saisi dopo la presentazione degli obiettivi nei prossimi tre anni.

"Il trionfalismo annunciato dal sindaco al momento della presentazione del DUP (gli obbiettivi individuati da questa maggioranza) per i prossimi tre anni - esordisce - è come minimo insufficiente e inadeguato ad affrontare e tentare di risolvere i veri problemi che attanagliano il nostro paese".

"Più che un'amministrazione sensibile e capace - attacca - sembra quasi lo sforzo di una buona e attenta pro loco. Ancora una volta è evidente il distacco fra questa giunta e la realtà di un paese sempre più povero e in caduta libera dal punto di vista economico ed occupazionale".



"Forse - incazano i consiglieri - il sindaco non si è reso conto che in questi ultimi anni abbiamo perso decine e decine di posti di lavoro. Forse il sindaco non ha visto i capannoni chiusi, le attività commerciali con le serrande abbassate o fallite. Niente sull'agricoltura o sull'utilizzo delle nostre selve. Niente sul turismo. Creare le condizioni per il rilancio delle attività lavorative e produttive non rientra nella sensibilità di questa maggioranza".

"I prossimi anni saranno duri per il nostro paese - conclude il gruppo - se non metteremo in atto una politica interamente dedicata a questi problemi".