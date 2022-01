Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Mettere a punto l'impianto di ventilazione nelle scuole"

sabato, 22 gennaio 2022, 10:42

I consiglieri del gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" chiedono all'amministrazione comunale che si adoperi per mettere a punto l'impianto di ventilazione meccanica per l'areazione degli ambienti scolastici.



"In un periodo in cui tutta l'Italia, giustamente, si adopera per lasciare aperte le scuole e per far frequentare i nostri ragazzi nelle condizioni migliori possibili - esordiscono -, per la nostra scuola nessuno dell'amministrazione comunale si è posto il problema di mettere a punto l'impianto di ventilazione meccanica per l'areazione degli ambienti (di cui la scuola è già dotata ma ancora da terminare), come necessità e buon senso vorrebbero soprattutto in questo periodo".

"I soldi per portare in fondo il progetto ci sono - incalzano -, la necessità di mettere in sicurezza i nostri ragazzi pure. Manca la sensibilità verso il problema? Invitiamo il sindaco ad adoperarsi per attivare quanto prima l'impianto".

"Detto ciò comunque - conclude il gruppo - l'arma più sicura per tutelare i nostri ragazzi è il vaccino. Sicuro ed efficace. Pertanto invitiamo tutti i genitori a mettere in sicurezza i loro figli vaccinandoli".