Vescovo negativo al Covid, esce dalla quarantena

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:17

Grazie agli avvocati penalisti lucchesi, capitanati dal responsabile territoriale del Progetto MIUR avv. Micaela Bosi Picchiotti da sabato 22 gennaio si sono nuovamente aperte le porte di diversi licei e istituti tecnici e professionali del territorio provinciale, i quali hanno aderito con molto entusiasmo al progetto della Camera Penale di...

sabato, 22 gennaio 2022, 15:49

Il tribunale di Lucca ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate dalla Nuova Asbuc di Vagli e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni) nei confronti di sette cittadini di Vagli, condannando peraltro l’ente al pagamento delle spese legali e al risarcimento danni stante la manifesta infondatezza dell’azione proposta

sabato, 22 gennaio 2022, 14:06

Si terrà il27 gennaio alle ore 21.00 l’evento dei Giovedì al Museo “Serpenti, capre, erbe e apparizioni: l’immaginario nei miei libri” in dialogo con Normanna Albertini: una serata alla ricerca delle figure fantastiche nella produzione letteraria dell’autrice, per seguire le tracce di quella tradizione che permea, a volte anche in...

sabato, 22 gennaio 2022, 11:54

Mario Puglia risponde alle dichiarazioni dell’esponente di Sinistra Italiana Eugenio Baronti verso l’amministrazione comunale di Vagli in merito alla possibilità di un accordo per chiudere un contenzioso decennale tra ASBUC e comune di Vagli

sabato, 22 gennaio 2022, 11:50

Prospettive drammatiche per le Apuane, uno dei gioielli naturali più importanti della toscana, quelle descritte da Eugenio Baronti di Sinistra Italiana, che in una nota esamina la situazione amministrativa ed economica attorno alle montagne e al suo sfruttamento, non risparmiando attacchi e accuse verso l'amministrazione del comune di Vagli

sabato, 22 gennaio 2022, 11:11

Il gruppo di minoranza del comune di Minucciano ha risposto al primo cittadino Nicola Poli dopo il suo articolo apparso su L’Agorà, periodico di informazione del comune, in occasione delle festività di fine anno