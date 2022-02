Garfagnana



Ambito turistico della Valle del Serchio: al via i laboratori

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:16

Al via i laboratori per la costruzione dei prodotti turistici rivolti agli operatori dell’Ambito Turistico Omogeneo della Garfagnana e Valle del Serchio con gli operatori dell’area. Il primo appuntamento è fissato per il 10 febbraio alle ore 15 su piattaforma zoom. In questa prima riunione verrà presentato il Piano Operativo dell’Ambito per il 2022 e il calendario degli incontri per i mesi di febbraio e marzo.

Gli incontri successivi si svilupperanno in forma di “Living Lab”, un vero e proprio laboratorio rivolto a tutti gli operatori dell'Ambito che si occupano di turismo, direttamente o indirettamente.

Ciascun incontro, in cui verrà fatta un'analisi del prodotto turistico, in termini di esperienze e servizi, avrà come obiettivo quello di programmare l'offerta turistica della destinazione attraverso l’apporto continuativo di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati.

Se infatti la strategia del nuovo Ambito è stata individuata dalla DMO in collaborazione con le amministrazioni comunali e l'agenzia Toscana Promozione Turistica, i Living Labs serviranno a rendere operativo il piano sulla base delle reali esigenze del territorio e della tipologia di offerta turistica che il Territorio può offrire.

Il modello del Living Lab consentirà di coinvolgere i partecipanti e renderli attori delle scelte, facendoli contribuire così alla progettazione dei prodotti turistici della nuova destinazione.

Di seguito il calendario dei 4 incontri dedicati a prodotti turistici specifici:

- Giovedì 17 febbraio ore 15.00: Prodotto turistico Active Tourism (natura, outdoor ed eventi sportivi)

- Lunedì 21 febbraio ore 15.00: Prodotto turistico Arte, Cultura & Tradizioni (short break, viaggi d’arte, eventi culturali)

- Lunedì 28 febbraio ore 15.00: Prodotto turistico Enogastronomico

- Lunedì 7 marzo ore 15.00: Prodotto turistico Slow (Scoperta del territorio, Relax & Benessere)

Gli operatori sono tutti invitati a partecipare giovedì prossimo alle 15 collegandosi al seguente link:

https://zoom.us/j/95465182642?pwd=RkRVQ2tZN0FacnZycGtpR1FnUm14QT09