Garfagnana



Anche in Valle del Serchio esplode il… Fanta Festival di Sanremo

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:23

di simone pierotti

La comunicazione ha conosciuto un'evoluzione continua ed oggi, più che mai, si affida alla rete e ai social per raggiungere e per coinvolgere il maggior numero di persone. E' la politica degli influencer che “decide” i temi di attualità passando, così, nel giro di pochi giorni, da eventi sportivi all'elezione del presidente della Repubblica, da temi sanitari ad una competizione canora. Forza del web, in cui tutti diventano esperti di un argomento, anzi di ogni argomento del momento.

Non è da meno il nostro territorio che si affida ai social per cavalcare ogni tema: così anche in Valle del Serchio si è archiviata l'elezione di Mattarella come un qualsiasi concorso e si passa direttamente alla musica. Il Festival di Sanremo è, come tutti gli anni, la calamita della prima settimana di febbraio: la musica popolare fa parte della nostra vita e della nostra tradizione, un po' come il buon cibo, così nessuno si esime da divenire, per una settimana, giuria.

Scorrendo i social nel corso delle prime serate della competizione canora troviamo bacheche in cui Sanremo è divenuto l'unico argomento di discussione. Si è scatenato un vero e proprio “fanta Festival di Sanremo”, con pagelle e giudizi più o meno lusinghieri. Naturalmente, tipico costume italico, gli improvvisati giudici si ergono a sentenze spesso poco lunsinghiere nei confronti di artisti che, magari, fanno musica da decenni o che sono comprovati professionisti e riempiono i palinsesti delle tv musicali e delle radio.

Sono nati veri e propri gruppi di ascolto. Ci pensa Massimiliano da Gallicano con i suoi post al vetriolo e conditi da grande ironia ma, dall'alta Garfagnana, replica Alessio con accuratissime pagelle. Non tutti gli artisti riscontrano il parere positivo, anzi la maggior parte vengono bollati ma, alla fine, le classifiche ufficiali coincidono per buona parte con quelle degli influencer “di casa nostra”. Così sono i brani di Mahmood e Blanco, di Elisa, di Irama, di Gianni Morandi e di Moro quelli più apprezzati, in linea con le quotazioni dei bookmakers. Ci sono poi le voci fuori dal coro, c'è chi apprezza La Rappresentante di Lista, D'Amico e Rettore e Ditonellapiaga.

Non si sprecano, inoltre, i giudizi e le polemiche sugli aspetti più legati allo show, sui costumi, sulle provocazioni, sui temi che ogni anno vengono propinati.