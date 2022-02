Garfagnana



Celebrazioni per la giornata mondiale del malato

mercoledì, 9 febbraio 2022, 11:17

Venerdì 11 febbraio, festa delle Beata Vergine di Lourdes, la Chiesa celebra la trentesima Giornata mondiale del malato intitolata “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. Anche la nostra Diocesi – per iniziativa dell’Ufficio pastorale della salute diretto da p. Giampaolo Salotti, e di varie parrocchie – propone alcune iniziative di rilievo.



Prima di tutto già sono iniziati alcuni incontri di preghiera e gli ultimi appuntamenti sono giovedì 10 febbraio: alle 17 nella chiesa di Lammari e alle 21 in quella di San Macario; alle 18 anche nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana. Poi l’11 febbraio, Giornata mondiale del malato, nelle tre Aree pastorali della Diocesi ci saranno varie iniziative. Per la Piana di Lucca messa presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti nella chiesa di San Giusto (centro storico di Lucca) alle ore 10 e poi un’altra messanella Cappella dell’ex-Ospedale Campo di Marte viene celebrata alle ore 17; per la Valle del Serchio: nella chiesa parrocchiale di Piazza al Serchio il ritrovo prevede il seguente programma: 14.30 Rosario, ore 15 Messa e a seguire Adorazione Eucaristica e benedizione degli ammalati. Per la stessa Area, a Borgo a Mozzano, nella chiesa di S. Rocco saranno celebrate due messe alle ore 9 e alle 10.30. Per la Versilia, invece, l’appuntamento è nella Basilica di San Paolino: alle ore 15.30 Rosario e alle ore 16 messa presieduta dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti.



Per ulteriori informazioni www.diocesilucca.it.