Garfagnana : piazza al serchio



Claudio Fiori e il "suo" Sanremo: "Ricordi indelebili, ma 22 anni fa era molto diverso"

sabato, 5 febbraio 2022, 15:47

di simone pierotti

Da Piazza al Serchio a Sanremo per arrivare sulla costiera amalfitana e in Svizzera, e non solo: la storia personale e musicale di Claudio Fiori passa attraverso queste tappe. Ai più giovani, ai millennials, probabilmente, questo nome dice poco o nulla ma oggi, quando parli di Festival di Sanremo, è inevitabile tornare con la memoria a quella serata del 2000 quando lo stesso prese parte alla popolarissima kermesse canora.



Originario di Piazza al Serchio, Fiori è stato ed è, per il momento, il primo e unico garfagnino ad aver partecipato al Festival, nella categoria "Nuove proposte" con il brano "Fai la tua vita", scritto a sei mani insieme a due professionisti del settore come Bigazzi e Falagiani.



Sono passati 22 anni da quel momento "storico" ma i ricordi non passano. "I ricordi – ci confessa il cantante – sono indelebili anche se, dopo tanti anni, qualche dettaglio comincio a perderlo!".



Tempo ne è passato tanto e Claudio, ha fatto tesoro di quell'esperienza ed oggi vive di musica, dividendosi tra varie località, dove si esibisce. Insomma, anche se non ha avuto un seguito la carriera musicale per il grande pubblico, per Claudio la musica è un lavoro e un passione. Così, come tutti gli anni, butta un occhio (e un orecchio) al Festival che si sta svolgendo in questi giorni.



"Il Festival è come il buon vino – prosegue Fiori – se è tenuto bene, ogni anno migliora sempre. Oggi ci sono molte differenze rispetto a quando partecipai: pensandoci bene, mi piacerebbe essere un giovane oggi per partecipare al Sanremo attuale, con tutto il marketing e i sociale che allora non esistevano. Comunque non mi lamento, in tutti questi anni per fortuna vivo di musica, in questo momento sto suonando in Svizzera".



Stai seguendo il Festival? "Ho visto le prime due serate perchè ero libero poi, purtroppo o per fortuna, dovevo lavorare. Ho visto ieri sera la premiazione di Morandi e Jovanotti e mi sono emozionato nel vedere un veterano quasi incredulo della vittoria della serata".



Torniamo alla tua partecipazione del 2000: quali le differenze principali con il Festival di oggi? "I giovani a quel tempo, erano seguiti relativamente. Oggi c'è una grande cura per l'artista anche se poi magari tutto finisce velocemente in caso di mancato successo immediato. In ogni modo l'impatto social fa una grande differenza. Faccio un esempio: nomi come Rkomi che il grande pubblico conosce poco, è arrivato da big ed è seguitissimo sui social. Era sicuramente più difficile emergere perchè, oltre a internet, non c'erano i talent e i vari programmi televisivi. Comunque io sono contento così, ho preso il meglio da quell'esperienza e mi servita come certificazione ufficiale nel mondo della musica".



Si dà sempre più importanza all'impatto visivo: pensi che sia meno importante saper cantare bene? "Diciamo che il cantante che canta bene è sempre apprezzato, specialmente se canta in chiave moderna, vedi Mahmood e Blanco che hanno presentanto un pezzo da ... brividi, appunto! Sono bravi, moderni e seguiti, a mio avviso il top di questo Festival".



Chi ti piace di questa edizione? "Sicuramente Elisa e Morandi completano la mia top 3, poi La Rappresentante di Lista ma anche Dargen D'Amico funziona. Sinceramente oltre il 70% delle canzoni in gara sono davvero funzionali, un plauso ad Amadeus per le scelte".