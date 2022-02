Garfagnana



Corso di formazione specializzata per l'aggiornamento degli operatori turistici della Garfagnana

lunedì, 7 febbraio 2022, 11:41

Sono aperte, fino al 17 febbraio, le iscrizioni al corso gratuito di formazione specializzata per l’aggiornamento degli operatori turistici della Garfagnana, il progetto realizzato dall’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con Fondazione Campus, pensato per l’aggiornamento degli operatori del settore turistico del territorio che desiderano acquisire una più profonda conoscenza del settore e aggiornare le proprie competenze per rispondere alle trasformazioni in atto nel turismo.

Una serie di attività formative e di supporto destinate ad un turismo a favore della crescita e dell’occupazione locale, con l’obiettivo di sviluppare una rinnovata rete territoriale e favorire un aggiornamento e una riqualificazione degli occupati e degli imprenditori già operanti nel settore del turismo, incentivando l’innovazione, oltre al consolidamento delle competenze esistenti.

Lo scopo principale del corso è rappresentato dall’esigenza di valorizzare un territorio, quale quello della Garfagnana, con formazione mirata agli operatori che a vario titolo lavorano nel settore del turismo, al fine di costruire un valido percorso, supportato da docenti universitari ed esperti a livello nazionale, per acquisire una più profonda conoscenza del settore, aggiornare le proprie competenze per rispondere alle trasformazioni in atto nel settore turistico e creare valore aggiunto all’esperienza del turista.

L’attività formativa – totalmente finanziata dall’Unione Comuni Garfagnana - sarà erogata agli operatori a titolo gratuito ed organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Fondazione Campus, in modo da favorire la partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando direttamente con i docenti.

Il corso, oltre a fornire una panoramica complessiva del settore e delle sue possibili evoluzioni, fornisce competenze digitali legate alla gestione dei social media, dei portali turistici e della web reputation; presenta tecniche e consigli per la creazione di pacchetti ed esperienze turistiche e per la loro commercializzazione attraverso lo storytelling e la narrazione del territorio; fornisce tecniche di destagionalizzazione e personalizzazione del servizio attraverso la conoscenza di culture diverse; si focalizza sulla comunicazione per l’accoglienza, la gestione e la fidelizzazione del cliente. Inoltre propone un rafforzamento delle competenze linguistiche, di estrema importanza per tutti gli operatori del settore turistico. L’insegnamento della lingua inglese seguirà un approccio molto pratico con incontri a piccoli gruppi, selezionati in base al livello di partenza, in modo da rafforzare le capacità della lingua parlata e la fluidità nella conversazione.

Ogni partecipante al corso potrà selezionare i moduli ai quali è interessato a partecipare tra: Scenari e tendenze del settore turistico - Competenze digital – Accoglienza – Comunicazione - Promozione del territorio - Accessibilità - Area linguistica.

Il corso si svolgerà prevalentemente on-line con orario pomeridiano, a partire dal 22 febbraio 2022. Non si esclude la possibilità di svolgere attività in presenza in base all'evoluzione delle condizioni pandemiologiche.

Per tutte le informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito web www.fondazionecampus.it oppure contattare tramite e-mail info@fondazionecampus.it o telefonicamente 0583333420 (opzione 3).

Il presidente Tagliasacchi invita tutti i soggetti, in particolare i giovani che guardano al settore per il loro futuro, ed operatori potenzialmente interessati a parteciparvi e diffondere la notizia.