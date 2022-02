Garfagnana : camporgiano



Furto con scasso a Vitoio, caccia ai malviventi

giovedì, 3 febbraio 2022, 19:25

di andrea pedri

Nelle prime ore di stamani, attorno alle cinque, un gruppo di ignoti ha danneggiato un garage nella piccola frazione di Vitoio, nel comune di Camporgiano. I malviventi, probabilmente con un piede di porco, hanno forzato l’apertura della struttura e sottratto una motosega acquistata recentemente dal proprietario.



I carabinieri hanno già ricevuto la segnalazione, con la denuncia che verrà perfezionata nella giornata di domani per un ulteriore controllo riguardo agli oggetti rubati.

Una notizia che ha lasciato sbigottiti gli abitanti del paese e lo stesso Massimo Puppa, proprietario del garage colpito: “Vitoio è una zona molto tranquilla – ha chiosato Puppa – e non siamo abituati a notizie di questo tipo. Il garage mio e di mio cognato è molto piccolo, ma i ladri non si sono fatti scrupoli a spalancare il portone e portare via una motosega che avevo comprato poco fa. Un testimone – che è passato di lì intorno alle cinque di mattina – mi ha detto di aver visto alcune ombre, ma più di questo non so. Dobbiamo controllare nuovamente per vedere se manca anche altro; sarà un lavoro che faremo domattina assieme ai carabinieri".

Puppa non nasconde la delusione per aver subito un simile gesto; un’azione che va ben oltre il danno economico: “Sono sinceramente avvilito per quello che è successo. Ovviamente il danno economico c’è, ma il fatto che in un paese come il nostro si sia arrivati a tanto mi lascia senza parole. Per precauzione abbiamo già contattato tutti i proprietari della zona, così da essere preparati se una cosa del genere dovesse ripresentarsi”.

Un evento che l'uomo spera resti isolato, ma che accende la necessità di discutere in ambito comunale il tema della sicurezza: “Quest'ultima - ha concluso Puppa - è una questione che mi preme indipendentemente da ciò che ho subito. Durante le ultime elezioni avevo persino proposto che venissero installate telecamere di videosorveglianza a Camporgiano e nelle frazioni. La cosa importante però è che non ci siano nuove segnalazioni nei prossimi giorni. Noi, nel mentre, vedremo come si evolverà la situazione e siamo sempre pronti a discuterne in consiglio nel caso di ulteriori furti".