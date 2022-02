Garfagnana



La minoranza di Minucciano: "Deciso il futuro di Mi.Gra. senza coinvolgere i cittadini"

domenica, 6 febbraio 2022, 11:11

Il gruppo di minoranza di Minucciano torna a parlare del futuro della società MI.GRA. e ad attaccare l'amministrazione comunale per non aver coinvolto la comunità nella decisione.



"Nell’ultima seduta consiliare del 2021 - esordisce la minoranza -, il sindaco di Minucciano e la sua maggioranza, hanno votato compatti per procedere alla totale trasformazione degli assetti di MI.GRA.: cessione a privato del 25% delle quote societarie dell’azienda detenute (51%) dal comune per un controvalore di 753.000 euro e modifica del relativo statuto con il diritto di nominare il presidente del Consiglio d’amministrazione, da parte del comune di Minucciano, sempre che questo detenga una quota societaria non inferiore al 25%. Decisione criticata, secondo gli addetti ai lavori visto che l’azienda gode di ottima salute produttiva".



"Mi.Gra. S.r.l. - spiega l'opposizione - fu costituita dal comune di Minucciano (1996), con il fine istituzionale (mission) di recuperare e riqualificare i territori invasi dai ravaneti costituiti dagli scarti della lavorazione del marmo delle cave esistenti nel Parco delle Alpi Apuane, anche se, finora, non si registrano apprezzabili risultati. Anzi, al contrario, in non pochi casi, sono apprezzabili gravi criticità a discapito dei delicati equilibri dell’ecosistema quale conseguenza d’improvvide scelte nelle lavorazioni di detto materiale".



"E’ fuor di dubbio - spiegano i consiglieri - che l’intera filiera produttiva di MI.GRA. abbia rappresentato e rappresenti tuttora una solida realtà economica per tutta la comunità, garantendo, da una parte occupazione e quindi benessere per diverse famiglie, dall’altra mezzo importante per le cave attive alla quale possono rivolgersi per lo smaltimento dei materiali di risulta dalla lavorazione e, pertanto, meritevole d’essere tutelata e sostenuta assicurandole continuità e sviluppo".

Al riguardo, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario evidenziando, tra l’altro, che: "Col rafforzamento del socio privato (verosimilmente Kerakoll) verrebbe a essere perseguita esclusivamente la logica del profitto con l’inevitabile venir meno della mission d’interesse pubblico, con tutte le immaginabili conseguenze proprie di tale condizione (venir meno del mantenimento dei livelli attuali di occupazione e cambio del rapporto commerciale con le cave divenendo gioco-forza sfavorevole per quest’ultime); la sola figura del presidente del consiglio d’amministrazione, già adesso simbolica e scarsamente influente, non potrebbe mai assicurare un ruolo centrale nelle scelte societarie e quindi contrastare efficacemente opzioni gestionali non gradite dal comune socio minoritario; nel prospettato nuovo assetto societario pare più che ragionevole sostenere che le convenzioni per regolare l’acquisto da parte del privato degli scarti di marmo, di proprietà comunale, enfatizzate dal sindaco quali strumenti per consentire adeguati profitti all’ente, non potranno altro che essere ridotte a compromessi al ribasso. Il concreto profitto non avrà più riguardo al recupero e alla riqualificazione del territorio, vero valore aggiunto".



"Le dinamiche dei mercati globalizzati - sottolinea l aminoranza -, nell’ambito dell’imprenditoria, hanno consolidato regole molto ciniche: quando non c’è più interesse a operare in una determinata zona l’attività produttiva viene delocalizzata altrove, dove quell’interesse può essere rinvigorito; nella fase costitutiva di MI.GRA. l’amministrazione comunale di allora sopportò un onere finanziario di 1.200.000.000 lire (il relativo muto terminerà a breve) per l’acquisto di due sole quote che permisero al comune di prendere il controllo societario. Se a questo aggiungiamo che negli anni ci sono state considerevoli, continue spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, passare ora la mano, a privato, per 753.000 euro, cedendo il 25% delle quote non ha senso alcuno".



Inoltre, il gruppo di minoranza ha proposto, data la rilevanza della decisone per l’intera comunità, di sottoporre la questione a valutazione referendaria popolare rinviando le correlate determinazioni amministrative agli esiti della stessa ed, espressamente ai consiglieri della maggioranza, di condividere e sostenere tale linea d’azione. "La proposta - affermano i consiglieri - è stata accolta dall’eloquente assordante silenzio di questi ultimi mentre il sindaco l’ha liquidata laconicamente dicendo “di essere convinto che ci siano materie su cui è giusto che siano gli amministratori e non i cittadini ad esprimersi e ad assumersene la responsabilità, perché per la loro complessità e tecnicità, un giudizio popolare correrebbe il rischio di sottoporre le scelte a valutazioni di tipo populistico o personalistico e non a valutazioni di merito tecnico ponderate”.



"Il dado quindi è stato tratto! Siamo giunti a questo punto di non ritorno" conclude amaramente la minoranza.