Matteo Franchini e il suo sogno a sette note

martedì, 8 febbraio 2022, 21:44

di simone pierotti

Diventa lampante in occasione del Festival di Sanremo, quando tutti (o quasi) gli italiani restano incollati alla tv a seguire le canzoni in gara: la musica fa parte della nostra cultura e del nostro dna. Una passione che per qualcuno non si limita all’ascolto ma diviene vera e propria arte, tramite il canto o il suono di uno strumento. E’ stato ed è così per Matteo Franchini, venticinquenne di Gallicano, un giovane che la passione per la musica sta spingendo ad inseguire un sogno.

Forse resterà soltanto un sogno, ma in quanti alla sua età, da semplici amatori, possono dire di aver scritto ed interpretato due canzoni, con tanto di video?

Per Matteo tutto è nato per gioco quando, tre anni fa, si esibì in uno dei tanti karaoke, riscontrando un ottimo riscontro del pubblico presente. Da quella serata è partita la scintilla ad iniziare ad inseguire una passione.

“In realtà la musica per me – ci confida il giovane – rappresenta un amore che coltivo fin da piccolo. A sei anni ascoltavo le canzoni e strimpellavo la musica con la mia chitarra, riproducendo quanto ascoltato. La musica è sempre stata una sorta di valvola di sfogo, una dimensione per andare oltre la routine quotidiana”.

Una passione che, recentemente, ha prodotto dei frutti concreti: “L’incontro con un produttore di Massa è stato, quasi casualmente, lo step successivo, con il mio primo inedito, dal titolo “Fammi brillare”, poi il covid ha interrotto il mio percorso. Ho continuato a scrivere ed è nato il mio secondo brano, che si intitola “Chiama”. A breve uscirà anche il terzo inedito”.

Insomma, Matteo viaggia verso un altro obiettivo, un primo album: come nascono le tue canzoni? “I miei brani nascono spontaneamente, in base al mio stato d’animo. Il mio sogno è quello di lavorare nel mondo della musica, riuscire ad emergere ed esibirmi su un palco regalando emozioni a chi mi ascolta”.

Quali sono le tue fonti di ispirazione? “Mi piacciono Vasco Rossi, Ligabue, Baglioni, in generale la musica pop, come Ultimo, i Modà e i Negramaro”.

