Svegliati nella notte da una scossa di terremoto

domenica, 6 febbraio 2022, 11:11

Il gruppo di minoranza di Minucciano torna a parlare del futuro della società MI.GRA. e ad attaccare l'amministrazione comunale per non aver coinvolto la comunità nella decisione

sabato, 5 febbraio 2022, 15:47

Da Piazza al Serchio a Sanremo per arrivare sulla costiera amalfitana e in Svizzera, e non solo: la storia personale e musicale di Claudio Fiori passa attraverso queste tappe.

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:23

Non è da meno il nostro territorio che si affida ai social per cavalcare ogni tema: così anche in Valle del Serchio si è archiviata l'elezione di Mattarella come un qualsiasi concorso e si passa direttamente alla musica

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:47

Si parlerà di territorio e tradizioni nella serata del10 febbraio alle ore 21.00 dal titolo Museo diffuso e patrimonio culturale di una comunità, ospite Fausto Figone, primo appuntamento di febbraio dei Giovedì al Museo

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:16

Al via i laboratori per la costruzione dei prodotti turistici rivolti agli operatori dell’Ambito Turistico Omogeneo della Garfagnana e Valle del Serchio con gli operatori dell’area. Il primo appuntamento è fissato per il 10 febbraio alle ore 15 su piattaforma zoom

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:09

A partire dal 2022 gli indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione saranno erogati “a sportello”. Questo significa che basterà una procedura amministrativa molto più rapida rispetto a quella attuale