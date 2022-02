Garfagnana



Terremoto, confronto coi comuni: nessuna criticità dopo i controlli

domenica, 6 febbraio 2022, 18:25

Il settore protezione civile della provincia di Lucca si è subito attivato la notte scorsa a seguito del terremoto delle ore 2.36, di magnitudo 3.8, con epicentro individuato tra Viareggio sud e Marina di Vecchiano (Pisa). La scossa è stata avvertita soprattutto nella zona della Versilia ma in maniera distinta anche nella Piana di Lucca, in Mediavalle e in Garfagnana. Scosse di assestamento di minore intensità sono state registrate nelle ore successive.

Nel corso della notte gli addetti reperibili della protezione civile di Palazzo Ducale, in raccordo con la prefettura di Lucca, hanno in primis contattato i comuni del territorio più vicini alla zona dell'epicentro del sisma e i comandi dei vigili del fuoco che però non avevano segnalazioni particolari di danni a cose e persone. In mattinata è proseguita l'azione di monitoraggio e verifica con i comuni e, soprattutto, con i dirigenti scolastici delle oltre 40 scuole superiori di competenza della Provincia.

Il protocollo della protezione civile prevede sopralluoghi a tappeto da parte dei tecnici provinciali nelle scuole solo in casi di scosse di terremoto dai 4.0 in su di magnitudo. Il confronto con i presidi è servito proprio per scongiurare l'esistenza e l'individuazione di eventuali criticità alle strutture scolastiche e, solo in caso di individuazione di danni, l'organizzazione di sopralluoghi tecnici.

Le verifiche con i dirigenti scolastici – in particolare quelli dell'area versiliese – sono proseguite fino a primo pomeriggio. Nessuno dei presidi delle scuole superiori ha segnalato particolari criticità. Sopralluoghi da parte dei tecnici scolastici e dai responsabili delle scuole saranno svolti domattina, lunedì 7 febbraio.