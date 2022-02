Ungulati, Confagricoltura: “Ok rafforzamento delle polizie provinciali, ma la svolta è dare più potere agli agricoltori”

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 3 febbraio 2022, 12:12

L'agrinido, dove 'facendo si impara', è un servizio socio educativo per l'infanzia, che accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni; ma in estate si apre ai corsi per bimbi fino alla terza media

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:24

La carenza di sangue in Toscana potrebbe mettere a rischio le terapie dei pazienti talassemici, circa 110 in regione. Per questo motivo è necessario tornare a donare al più presto, sensibilizzando anche chi gode di buona salute e non si è ancora offerto volontario. È l'appello lanciato oggi congiuntamente da Avis Toscana e dal Comitato famiglie talassemici

mercoledì, 2 febbraio 2022, 13:26

20 anni di vita raccontati da 9 video sul territorio, tra le province di Parma, Reggio, Lucca e Massa. Nel 2021 il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ha festeggiato i suoi primi due decenni di vita

mercoledì, 2 febbraio 2022, 12:29

L'Unsic ha consultato i dati di tracciamento di Google Maps, che fotografano gli spostamenti, evidenziando che nel primo mese del 2022 c'è stata una riduzione superiore al 20 per cento rispetto a gennaio 2020, cioè ad uno stesso mese ma in periodo prepandemico

mercoledì, 2 febbraio 2022, 12:25

Venerdì 4 febbraio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi, uno nazionale di 4 ore indetto da USB e due aziendali di quattro ore indetti separatamente da Cobas Lavoro Privato e FAST Slm Cofnsal

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:03

Ieri, presso la sede di Lucca di Confindustria Toscana Nord, tra le organizzazioni sindacali rappresentate da Alessia Gambassi per la Fillea CGIL, Daniele Battistini per la Feneal UIL, Lorenzo Sichei per la Filca CISL e Ance Toscana Nord, è stato siglato il nuovo contratto che interessa lavoratori e imprese che...