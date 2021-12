L'Evento

martedì, 21 dicembre 2021, 19:36

di giulia del chiaro

Sabato sera le Gazzette lo hanno fatto: si sono ritrovate al Bagno Biondetti di Marina di Pietrasanta per festeggiare insieme il Natale dopo che lo scorso anno, per ragioni note a tutti, si dovette rinunciare alla consueta cena natalizia. Foto di Alfredo Scorza

mercoledì, 15 dicembre 2021, 19:45

di barbara ghiselli

Se a Natale vuoi fare un regalo di qualità, sicuramente gradito: Il Panda, Premium e il Panda Lab sono mete irrinunciabili. In questi negozi tra le ultime novità in fatto di moda - scarpe, abbigliamento e accessori - ci si immerge pienamente nello spirito natalizio

martedì, 14 dicembre 2021, 22:24

Languita da spiagge caraibiche e nota per il suo fascino selvaggio, Formentera è la più piccola delle isole dell'arcipelago delle Baleari. È risaputo come, in questo fazzoletto di terra, convivano due anime ben distinte: quella hippy, ancora viva nei mercatini artigianali e nelle spiagge più selvagge dove il naturismo è molto diffuso, e quella più glamour, fatta di aperitivi e cene in locali alla moda

domenica, 12 dicembre 2021, 20:35

di aldo grandi

Intervista esclusiva all'ex direttore della sede di Lucca della Banca Nazionale del Lavoro definitivamente prosciolto da ogni accusa dopo oltre dieci anni di calvario giudiziario

sabato, 11 dicembre 2021, 09:25

di marina mascetti

Stiamo varcando esausti la soglia dei due anni d'incubo non-stop. Da due anni non si parla d'altro e mai come adesso la propaganda del Grande Fratello Sanitario è martellante. Qualcuno ancora s'illude che il 31 dicembre finisca lo «Stato d'emergenza», e fa male

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:34

di barbara ghiselli

Ai bambini e ai ragazzini piace camminare, correre, giocare e saltare nelle pozzanghere! Babbo Natale lo sa e ama acquistare scarpe trendy, comode e belle da Peter Pan, in Via Mordini nel cuore del centro storico di Lucca

mercoledì, 8 dicembre 2021, 21:08

di aldo grandi

Dieci agenti di polizia per riportare alla ragione un giovane africano che, completamente nudo, è salito questa mattina sulla fontana delle Naiadi: a lui, a quanto pare, non hanno chiesto se aveva il Green Pass. Video

martedì, 7 dicembre 2021, 19:09

Nara bomboniere cambia dimensione e lo fa alla grande da mercoledì 8 dicembre 2021! Nuovo look, più grande, più bello, più rosa, nei già conosciuti saloni del Ristorante Nara fra Massarosa e la stazione di Bozzano sulla Statale Sarzanese Valdera al n. 718

venerdì, 26 novembre 2021, 10:33

“Serata Spettinata” dedicata ai sostenitori dell’associazione “Ora per dopodinoi APS”, tra cui il Gruppo Esedra di Lucca, mercoledì 24 novembre presso il teatro verdi di Vicopisano

giovedì, 25 novembre 2021, 20:41

di aldo grandi

Il 20, 21 e 22 marzo 2022, grazie alla G&D di Marco Gonzadi, la splendida residenza di via Elisa ospiterà il GD Show, rassegna enogastronomica dedicata al mondo del vino, spirits e birre locali, nazionali ed estere

