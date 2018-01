L'Evento



"Aldo Grandi usa un linguaggio sessista". Scatta l'esposto, ma viene bocciato e archiviato

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:29

A dire la verità ce ne eravamo quasi dimenticati. Chissà, forse ne riceviamo talmente tanti che, alla fine, qualcuno sfugge alla nostra attenzione o, più semplicemente e per necessità psicologiche, lo rimuoviamo dal nostro inconscio. Fatto sta che proprio l'altro giorno, per puro caso, ci siamo imbattuti nella decisione adottata dal Terzo Collegio Territoriale di Disciplina presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, riunitosi a Roma, in merito all’esposto di Francesca Rivieri nei confronti del giornalista Aldo Grandi avanzato alcuni anni fa e al quale il quotidiano cartaceo Il Tirreno aveva dato ampio spazio (nella foto). Con nostra immensa gioia visto che eravamo stati massacrati e accusati di sessimo, maschilismo, scorrettezza deontologica e via di questo passo, abbiamo letto che il collegio ha deliberato di archiviare l'esposto presentato contro il direttore della Gazzetta di Massa e Carrara.

Non solo. Come si deduce anche leggendo l'articolo del quotidiano livornese apparso sull'edizione di Massa e Carrara, la commissione regionale per le pari opportunità aveva, a sua volta, lanciato un appello all'ordine dei giornalisti avente per oggetto un titolo e il linguaggio, 'sessista' utilizzato, a suo avviso, dal direttore del giornale on line www.lagazzettadimassaecarrara.it

Eccolo:

Donne: pari opportunità, appello all’ordine dei giornalisti

“Fare formazione per linguaggio rispettoso di identità e diritti”. Nel corso del convegno sulla convenzione di Istanbul annunciato esposto contro direttore di una testata online

La commissione regionale per le pari opportunità rivolge un appello all’ordine dei giornalisti e annuncia un esposto contro il direttore di una testata on-line. L’iniziativa, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prende spunto da un recente episodio, segnalato dalla vicepresidente della commissione, Clotilde Giurleo, nel corso del convegno “Convenzione di Istanbul, l’Italia è pronta?”, questo pomeriggio a palazzo Panciatichi. La vicepresidente ha segnalato quanto denunciato dalla responsabile comunicazione del Centro antiviolenza D.u.n.a. di Massa, Francesca Rivieri.

Sulla vicenda e sulle iniziative intraprese è stato redatto un documento a firma della presidente della commissione regionale Rossella Pettinati e del presidente della commissione pari opportunità di Carrara, Alessandro Bandoni. “Pochi giorni fa – si legge nel documento – una rivista online di Massa Carrara decide di intervistare la responsabile comunicazione del locale centro antiviolenza D.U.N.A, l’oggetto è ‘il linguaggio sessista nella pubblicità’”. Il titolo dell’intervista è il seguente: “Per Francesca Rivieri in Italia non esiste parità tra uomo e donna: che vada a fare una gita-premio nel califfato dell’Isis così si accorge della differenza…”.

“L’atteggiamento del direttore in questione – si afferma nel documento – è sicuramente un caso isolato, almeno in quanto a violenza verbale. Un comportamento comunque che riteniamo debba essere condannato e per quanto possibile contrastato”. Di qui la decisione di presentare l’esposto all’ordine dei giornalisti della Toscana e di rivolgere un appello a ordine e associazione stampa toscana perché si facciano carico della formazione della categoria. “C’è qualcosa che non va nello scarto che avvertiamo tra il valore di milioni di donne italiane e la ‘credibilità’ di un paese che esprime tanta arretratezza in materia di rispetto dei diritti della persona. Un’informazione corretta e responsabile può contribuire a formare una coscienza civile e una cultura dove prevalga il rispetto reciproco, la consapevolezza che al fondo della violenza contro le donne c’è sempre un modello di rapporto che presuppone la prevaricazione di uno nei confronti dell’altra”.

La consigliera regionale Daniela Lastri, dell’Ufficio di presidenza, si è associata alla “condanna del linguaggio sessista utilizzato” e ha appoggiato l’iniziativa di porre la questione all’ordine dei giornalisti.

L'articolo che aveva scatenato le reazioni in oggetto esaminato dal terzo collegio dell'ordine dei giornalisti di Roma era questo:

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/l-intersvista/2014-5/11/per-francesca-rivieri-in-italia-non-esiste-parita-fra-uomo-e-donna-che-vada-a-fare-una-gita-premio-nel-califfato-dell-isis-cosi-si-accorge-della-differenza/