Calcetto e cena, una serata in pieno stile Gazzette

Altri articoli in L'Evento

mercoledì, 31 gennaio 2018, 00:10

La cellulite è un inestetismo che crea particolare disagio a donne (ma anche uomini) e si sviluppa in varie fasi della vita. La cellulite colpisce zone come pancia, glutei e cosce, in cui si accumula il grasso in eccesso e si presenta sotto l’aspetto della famosa “buccia d'arancia”

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:22

Il rapporto tra nuovi media 2.0 e minori rappresenta uno dei temi maggiormente dibattuti in Italia negli ultimi tempi. Non è un caso, dunque, che anche Agcom di recente abbia avviato un'opera di sensibilizzazione che scaturisce anche nelle pagine di un volume, il Libro Bianco Media e Minori 2.0

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:29

Il Terzo Collegio Territoriale di Disciplina presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha deciso di archiviare l'esposto contro il direttore delle Gazzette Aldo Grandi presentato da Francesca Rivieri, dalla commissione regionale per le pari opportunità e annunciato dal quotidiano Il Tirreno (nella foto)

martedì, 16 gennaio 2018, 10:05

Aldo Grandi, denunciato per vilipendio delle forze armate dal comandante provinciale dell'Arma Giuseppe Arcidiacono, spiega in questa lettera aperta le ragioni per cui, a suo avviso, è impossibile accusarlo di un reato che non avrebbe mai potuto commettere

domenica, 14 gennaio 2018, 18:19

La Gazzetta di Lucca presenterà ad aprile il libro Donna Rachele: mia nonna, la moglie di Benito Mussolini di Edda Negri Mussolini. Nel frattempo, però, abbiamo voluto leggerlo e recensirlo

giovedì, 11 gennaio 2018, 19:44

Luca Giovanni Rinaldi, presidente della Cooperativa So & Co., aveva querelato Aldo Grandi, difeso dall'avvocato Cristiana Francesconi, per diffamazione consumata all'interno di un articolo dell'8 giugno 2016. Il pm aveva chiesto l'archiviazione, ma la presunta parte lesa si era opposta. Il giudice Giuseppe Pezzuti ha dato ragione al pubblico ministero