Donna Rachele Mussolini, ritratto di nonna in un interno

domenica, 14 gennaio 2018, 18:19

di aldo grandi

Chi scrive non sa né sarebbe in grado, probabilmente, di stabilire quante pagine e documenti ha letto da quando, giovane studente alla Sapienza facoltà di Scienze Politiche, si innamorò della Storia fino a cercare di conoscerne, personalmente e non solo, i protagonisti. Centinaia di migliaia sicuramente, forse anche milioni alla fine e molte di queste hanno riguardato, per lavoro, per passione, per studio, proprio il periodo del cosiddetto Ventennio, ossia l'avvento al potere del fascismo fino alla sua caduta e alla guerra di liberazione. E a onor del vero, si trattasse degli anni della beata incoscienza o quelli della maturità professionale, non è mai stato necessario, per non contrarre virus nostalgici, alcun vaccino. Era sufficiente, paradossalmente, leggere, ma leggere di tutto: testimonianze, documenti, libri, raccolte, giornali, interviste. Tutto, alla fine, contribuiva, in un modo o nell'altro, a prendere coscienza di come il fascismo e il suo fondatore, Benito Mussolini, avessero trascinato l'Italia verso la più immane delle tragedie e la più cocente delle sconfitte che non erano soltanto militari, ma, soprattutto, umane e storiche. Ecco perché il cosiddetto fenomeno del negazionismo, che prese piede in alcuni paesi già a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, non ha mai trovato albergo a queste latitudini.

Ciònonostante è sempre con una sorta di curiosità e piacere letterari che il sottoscritto si dedica alla lettura di tutto ciò che, in un modo o nell'altro ha a che fare con quel periodo. Del resto, per quanto possa sembrare assurdo, il fascismo e Mussolini, ancora a distanza di quasi un secolo, continuano a dividere gli italiani al punto che, oggi come oggi, forse mai come oggi, la figura del dittatore romagnolo è ancora nell'immaginario di molti. Nel bene, addirittura e purtroppo, ancor più che nel male.

L'amico Leandro Tinti, però, arriva per Natale a turbare, si fa per dire, la tranquillità operosa della nostra redazione proponendoci la presentazione di un libro, Donna Rachele: mia nonna, la moglie di Benito Mussolini scritto con Emma Moriconi da Edda Negri Mussolini, una delle due figlie di Anna Maria, l'ultimogenita del duce di Predappio. Accettiamo subito e con entusiasmo l'iniziativa e, ovviamente, chiediamo anche una copia del volume per poterla leggere.

L'autore di queste righe ha, così, effettuato l'ennesimo, gradito tuffo in un passato che conosce sin troppo e dal quale, emotivamente e nonostante la giovane, si fa per dire, età, non è mai riuscito a distaccarsi. L'Italia è tutto ciò che è stato, e il fascismo, per quanto sia durato solamente poco più di vent'anni, fa parte a tutti gli effetti non solo della storia, ma del carattere degli italiani. Bene, il libro di Edda Negri Mussolini non apporta, sostanzialmente, nuova documentazione tale da poter smontare ciò che la realtà storica si è già, ormai, incaricata di costruire a parte tutta una serie di aggiunte le quali interessano, forse, più il cronista e l'appassionato del genere che lo storico in senso stretto. Però è un bello spaccato di una famiglia che, in fondo, non è stata, poi, così diversa, nei suoi sentimenti e nelle sue vicissitudini, da quelle di tante altre famiglie che hanno percorso quel periodo.

Il libro di Edda Negri Mussolini e di Emma Moriconi ha molti pregi e, a nostro avviso, pochi difetti ed è utile, in particolare, per chi vuole avvicinarsi ai Mussolini conoscendo già, per certi versi, la storia del fascismo dalle origini alla sua caduta. E' un libro, infatti, frutto della testimonianza, sofferta, di una bambina cresciuta in un ambiente molto particolare, ma fatto di persone, Donna Rachele su tutti, che attraverso la propria forza d'animo e la propria capacità di adattarsi al mondo e alla sofferenza, hanno attraversato un secolo di storia patria. E questa testimonianza, che troviamo onesta su tutti i fronti anche quelli, in un certo senso, più privati e scomodi, ha il pregio di valersi di documenti che ne comprovano la veridicità. E' anche un po' come se fosse la stessa Rachele Guidi a parlare mediante una medium che è sua nipote. Il libro, per di più, consente di conoscere anche alcuni aspetti affettivi della famiglia italiana più importante del Novecento che sarebbe impossibile trovare altrove. Non aggiunge, tuttavia, niente di clamoroso né di strabiliante o scandalistico a quanto già si conosceva. Riesce, comunque, a restituirci una umanità perduta dal corso degli eventi che, onestamente, difficilmente avrebbe potuto essere compresa e letta oltreché gradita nel caso, all'indomani della fine della guerra.

Tra i difetti del libro, il principale è che, come accade sovente ai biografi, essi si innamorano troppo di coloro di cui parlano e le pagine del libro scritte dalla collega Moriconi trasudano, in alcuni casi, una indubbia e, a tratti, apologetica prosa che non solo non ci convince, ma non ci attrae. Nel libro, infatti, l'autrice si sofferma spesso su presunti torti politici, storici, ideologici che l'Italia e gli storici avrebbero riservato a Mussolini e al fascismo. Inoltre appare chiaro anche il tentativo, sicuramente non voluto, di riabilitare una figura, quella di Mussolini appunto, alla quale non è stato sufficiente, per essere completamente riabilitato, nemmeno la monumentale biografia che Renzo De Felice gli ha dedicato nella splendida collana einaudiana.

Certo, piace, del volume, quel ripercorrere la storia del fascismo attraverso i meandri delle vite affettive dei componenti la famiglia Mussolini e questo è, sinceramente, il contributo più utile e importante. La memoria, appunto, la testimonianza in prima persona di una ragazzina che ha ascoltato e conosciuto. E che dopo aver ascoltato e conosciuto ha voluto anche varcare la soglia di numerosi archivi per individuare qualcosa che comprovasse ciò che aveva sentito e appreso negli anni.

Ciò che piace meno è il tentativo, ripetiamo forse nemmeno voluto, di riabilitare un personaggio e la sua fede arrivando a farlo apparire, per certi aspetti, quasi una vittima della storia, di una storia che, in realtà, egli aveva determinato con tutto se stesso. Così come non piace quell'apparente e incomprensibile capacità di afferrare il perché, dopo venti anni di dittatura più o meno feroce - sicuramente meno di Hitler e di Stalin - Mussolini fosse arrivato ad essere così tanto odiato dopo essere stato, all'opposto, così tanto amato. Giungendo alla conclusione, assurda per molti aspetti, che coloro che lo hanno odiato distruggendone i simboli all'indomani del 25 luglio 1943, siano stati solo una minoranza e una minoranza che lo aveva già in antipatia prima della sconfitta, piuttosto che la maggioranza degli italiani i quali, secondo Moriconi e Negri Mussolini, avrebbero continuato ad amarlo sempre e comunque.

Certo, la storia raccontata dai libri dei vincitori è sempre stata lontana dal riuscire a far comprendere non tanto e non solo - come diceva Ruggero Zangrandi amico e compagno di classe al Tasso e di giochi a Villa Torlonia, di Vittorio Mussolini - se gli italiani erano stati o meno fascisti, ma come mai così tanti poterono esserlo. Belle le parole di Moriconi in occasione della dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra. Chi avrebbe mai osato negare ciò che sembrava certo ossia la stratosferica vittoria di una Germania hitleriana che, inevitabilmente, ci avrebbe sovrastato?

Ma fatta questa premessa, il tribunale della storia, quello del popolo italiano sovrano e scevro da manicheismi, la sentenza su Mussolini e il fascismo l'ha emessa dopo anni di lutti e rovine, dopo aver visto i propri figli mandati a morire senza nemmeno sapere, spesso, il perché, sui fronti di mezza Europa e d'Africa solamente per l'ambizione di un Uomo che non seppe riconoscere i propri limiti e quelli del suo paese; dopo essere stato per venti anni chiuso in una incubatrice dove si poteva respirare solamente l'aria che fuoriusciva dal polmone mussoliniano e niente di più, sotto una cappa feroce non tanto per la violenza della repressione del dissenso, quanto per la impossibilità a conoscerlo. Dopo che i migliori giovani di questo Stivale, fossero essi volontari o semplici soldati e graduati, erano stati spediti in Russia a farsi massacrare imbracciando il solito moschetto 91 e indossando abiti ridicoli per quelle temperature c'è forse da meravigliarsi se molti italiani presero ad odiare Mussolini e la sua mania di grandezza?

C'è anche un'altra cosa che del libro non ci è piaciuta: nemmeno un cenno alla campagna razzista e razziale, alla persecuzione degli ebrei, all'alleanza suicida con un Hitler che di ebrei, nei forni e nelle fosse comuni, ne ha spediti a milioni. La vita di una famiglia e i personaggi che la compongono non possono essere scissi, spesso e purtroppo, da ciò che è stato il prodotto delle gesta di chi, in questa famiglia, ha esercitato il potere assoluto. Se da un lato, infatti, si apprezzano e condividono sentimenti e debolezze oltre a coraggio e spirito di sacrificio, dall'altro non si può far finta di nulla e non vedere che Mussolini, in fondo, ha trovato quel che aveva cercato. Aveva in pugno l'Italia e nel cuore gli italiani, ma ha giocato tutto ciò sul tavolo verde della sorte che non gli è stata né poteva essergli benigna.

Piazzale Loreto è stata una vergogna, ma come vogliamo chiamare i massacri e le centinaia di migliaia di soldati italiani morti in Albania, Grecia, Africa, Russia, Germania? Che cosa potevano pensare i giovani in grigioverde quando, sotto il fuoco nemico, si resero conto che la pomposità, la vanità e i proclami del duce su guerra e vittoria, erano solo parole e che, nella realtà, essi, i soldati italiani, erano stati mandati al macello?

Quindi, che si legga pure il libro di Edda Negri Mussolini, ma che da esso non si traggano chissà quali parole redentrici di un Uomo che ha condotto, sia pure in buona compagnia - di molti che, dopo, hanno voltato la faccia e ben altro - il Paese alla distruzione totale. Certo, Mussolini è stato un grande giornalista e un ottimo statista, e su questo sarebbe sciocco sorvolare, ma se il giudizio finale dipende dai risultati - e da questo, pensiamo, non si può mai prescindere - essi, i risultati, sono stati impietosi. La vera protagonista del libro è, in sostanza e vuole essere nell'intenzione delle autrici, una donna, Rachele Guidi Mussolini, e in questo il risultato è stato conseguito. In tutti i sensi. Ci sono pagine bellissime e anche imbarazzanti per certi aspetti, dove vengono messi in piazza i cosiddetti panni di famiglia dei Mussolini come le pagine dedicate ai tradimenti sentimentali del duce.

Comunque sia e qui chiudiamo, il libro lo abbiamo letto e lo abbiamo anche goduto. Per questo lo presenteremo volentieri. Senza alcuna nostalgia del tempo che fu, ma con la convinzione che, di questi tempi, se il fascismo e il suo fondatore hanno trovato nuovo vigore la colpa è della mediocrità, della stupidità, della insipienza di una classe politica che ama definirsi antifascista mentre, in sostanza, è soltanto vuoto privilegio.