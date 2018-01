L'Evento



I rimedi naturali per la cellulite funzionano davvero?

mercoledì, 31 gennaio 2018, 00:10

La cellulite è un inestetismo che crea particolare disagio a donne (ma anche uomini) e si sviluppa in varie fasi della vita.

La cellulite colpisce zone come pancia, glutei e cosce, in cui si accumula il grasso in eccesso e si presenta sotto l’aspetto della famosa “buccia d'arancia”. E' da intendere, quindi, che non si tratta solo di un fastidioso inestetismo, ma di una vera e propria patologia che deve essere curata al meglio.

Prima di scoprire quali rimedi naturali funzionano per contrastare la cellulite, scopriamo quali sono le cause.

Cellulite: quali sono le cause?

La cellulite è un'infiammazione delle cellule dello strato adiposo che si trova subito dopo il primo stato di pelle. Se la circolazione del sangue è compromessa, significa che lo stesso fa molta fatica nel tornare verso il cuore e ristagna nei vasi. Quest'ultimi vanno a perdere tono, elasticità e l’impermeabilità, provocando un gonfiore fastidioso.

Successivamente, il sistema linfatico non riesce a drenare scorie e liquidi in eccesso, creando un sovraccarico nei tessuti; il rigonfiamento impedisce la corretta circolazione del sangue bloccando la normale attività anche per i tessuti vicini.

La cellulite è possibile dividerla in tre fasi principali:

All’inizio si verifica uno stato diffuso di carenza di ossigeno, che provoca un mal nutrimento dei tessuti, la cui conseguenza è la ritenzione idrica, con presenza di zona di pelle gonfia e tesa, spessa al tatto. La ritenzione idricadi cui sopra, provoca un edema: le cellule adipose dove il grasso è stagnante produce dei noduli chiamati fibrosi. In questo caso si forma la cellulite molle. Nella terza fase i noduli diventano duri e compatti, fino a raggiungere le fibre nervose. Per questo in questa fase si ha a che fare con la cellulite dura, compatta e soprattutto dolorosa al tatto. La circolazione del sangue è completamente compromessa, dando alle gambe – soprattutto – una sensazione di formicolio e pesantezza.

Le cause dell’insorgenza della cellulite possono essere molteplici e differenziarsi da soggetto a soggetto. In linea generale, si possono attribuire alla sua comparsa di:

alimentazione scorretta, basata su grassi, fritti e condimenti eccessivi

abuso di fumo e alcool

disidratazione e tendenza nel bere bevande zuccherate

poco movimento o movimento inesistente

ereditarietà e quindi predisposizione genetica

squilibrio ormonale portato da medicinali, gravidanza, menopausa o problemi del ciclo mestruale

Da non dimenticare anche che l'abbigliamento può essere compromettente e diminuire il flusso naturale della circolazione del sangue. Infatti, gli indumenti stretti e le scarpe scomode – che rendono la postura non naturale – aiutano nella formazione della cellulite.

Rimedi naturali per la cellulite: quali sono?

Ci sono alcuni rimedi naturali per la cellulite, che si basano sulla composizione e utilizzo di ingredienti con caratteristiche e benefici ottimali, per riattivare la circolazione del sangue, sciogliere il grasso in eccesso e aiutare la pelle ad essere nuovamente elastica e tonica.

Di seguito, conosciamo i migliori rimedi che – secondo il sito specializzato sui rimedi per la cellulite, che trovi qui - sono efficaci, se utilizzati in maniera costante e corretta. Per rendere efficaci i rimedi naturali bisogna anche fare alcune variazioni sul proprio stile di vita, adottando un'alimentazione sana (frutta, verdura e cereali) – idratandosi e svolgendo attività fisica, seppur minima (l'importante è il movimento).

Tisana di coda cavallina

Questa bevanda si può considerare depurativa e drenante. Infatti grazie ai suoi principi aiuta nel miglioramento della circolazione del sangue e nell'eliminazione delle tossine in eccesso.

Per preparala procurarsi 10 grammi di coda cavallina e 250 ml di acqua che andrà fatta bollire. Una volta che l'ingrediente è stato versato al suo interno, lasciare riposare per una decina di minuti. Berla almeno due volte al giorno.

Papaya

Questo frutto ha mille proprietà benefiche ed è ottimo come anticellulite, sia se ingerito che applicato direttamente sulla pelle. I suoi enzimi hanno il potere di eliminare le cellule morte e favorire la nascita di quelle nuove, crendo quindi l'attivazione del microcircolo e la diminuzione della cellulite stessa.

Per un impacco naturale funzionale, basterà tritare due fette di papaya insieme ad un cucchiaino di zucchero di canna. Successivamente andrà applicata nelle zone di interesse, con un lieve massaggio e una posa pari a quindici minuti.

Risciacquare con acqua fredda e ripetere almeno tre volte alla settimana. Per aumentare il suo effetto, si può bere il succo di papaya fresco, per due volte al giorno.

Aceto di Mele

Non è solo un ottimo ingrediente naturale per condimenti, ma anche efficace per la cellulite. Bere dell'aceto di mele diluito nell'acqua ogni giorno, favorisce l'eliminazione delle tossine e lo scioglimento del grasso in eccesso dei tessuti.

Sarà sufficiente berlo a digiuno, un cucchiaino diluito direttamente nell'acqua.

Come si può evincere i rimedi naturali sono molteplici, ideali da applicare direttamente alla pelle oppure ottimi per essere ingeriti. Le loro sostanze non hanno aggiunte di conservanti, agenti chimici e/o allergeni composti, infatti pelle ed organismo utilizzano solamente i principi attivi naturali e i benefici che ogni ingrediente regala.