L'Evento



Media 2.0 e minori: tra vulnerabilità e possibili difese

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:22

Il rapporto tra nuovi media 2.0 e minori rappresenta uno dei temi maggiormente dibattuti in Italia negli ultimi tempi. Non è un caso, dunque, che anche Agcom di recente abbia avviato un'opera di sensibilizzazione che scaturisce anche nelle pagine di un volume, il Libro Bianco Media e Minori 2.0. Il libro è stato realizzato con la collaborazione del CENSIS, che ha dato un importante contributo per gli approfondimenti scientifici. Il volume vuole essere una riflessione sulle misure necessarie a fornire le giuste garanzie in un contesto assai mutato.

A differenza di qualche anno fa, infatti, quando la fruizione di contenuti audio video era prettamente legata alla televisione, mentre i giochi si accompagnavano solamente a console e computer, oggi c'è un'ampia offerta che viene veicolata tramite smartphone e tablet, i nuovi dispositivi dei quali se ne trova praticamente almeno uno in ogni famiglia. Di conseguenza, è cambiato radicalmente anche il modo in cui avviene il consumo dei media da parte dei minori e, di conseguenza, anche il ruolo dei genitori che devono prestare attenzione ora a nuovi aspetti della vita quotidiani dei propri figli.

A tal proposito il Libro Bianco Media e Minori 2.0 analizza a fondo l'offerta televisiva della Rai, delle altre emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti digitali terrestri, satellitari e via cavo, in modo da avere un quadro completo anche sulla fruizione dei contenuti da parte di adolescenti e minori. Attualmente, come riporta anche il sito specializzato Gaming Report, la televisione è il media che maggiormente influisce nella promozione del settore dei Giochi: "La spesa su questo canale ammonta a 39,4 milioni di euro, in aumento del 3,8% su base annua. Anche la radio ha registrato una notevole crescita: gli investimenti sono balzati del 900% passando da 204.000 € a 2 milioni di euro". Non manca un approfondimento sui giochi online, come i casino, e la conclusione è che sia fin troppo facile oggi per i minori accedere alle piattaforme online, attraverso le quali possono dedicarsi a scommesse, slot e altri tipi di offerte nella speranza di guadagnare soldi facili. Il gioco d'azzardo, in sostanza, si avvicina sempre più prepotentemente a fasce di utenza più vulnerabili, come i giovani.

In questo quadro assai delicato, si inserisce la nuova legge regionale approvata in Toscana. Alla base del provvedimento, volto ad allontanare il gioco d'azzardo da luoghi e categorie sensibili come i minori, per l'appunto, è stata stabilità la formazione obbligatoria per gestori e operatori dei centri scommesse, un maggiore coinvolgimento dei sindaci nella lotta contro la ludopatia, sanzioni più pesanti per i trasgressori delle legge e l'inserimento tra i luoghi sensibili di bancomat e compro oro, dai quali le sale gioco o le attività che promuovono macchinette e slot devono essere distanti almeno 500 metri.

La legge è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana, con l'astensione del solo gruppo Lega Nord. Tra le altre cose, le modifiche alla legge regionale sul gioco, prevedono l'aumento delle sanzioni, che vanno ora da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro nei confronti dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco che non abbiano assolto agli obblighi previsti. Inoltre, all'ammenda si accompagnerà una diffida comunale nei confronti del gestore e del personale eventualmente coinvolto.