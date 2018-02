L'Evento



Le Gazzette in Capannina, gruppo di famiglia in un... esterno

domenica, 25 febbraio 2018, 23:47

di riccardo cavirani

Percorsi diversi, storie diverse. Un gruppo di amici più che di colleghi di lavoro, che puntualmente si ritrova, sempre più affiatato, ad intraprendere un pezzo di strada insieme. Non sarà una avventura, ma una lunga storia d'amore, professionale, verso una esperienza editoriale unica nel suo genere: quella delle 'Gazzette'.

Questa volta i collaboratori delle 'Gazzette' sono approdati, nel loro peregrinare da una provincia all'altra, nello storico locale di Forte dei Marmi: La Capannina di Franceschi. La scusa è la riunione periodica per fare il punto della situazione: il vero motivo però è condividere esperienze, relazioni, successi (tanti) ed insuccessi (pochi).

Il direttore Aldo Grandi è una specie di monarca a cui i collaboratori riconoscono poteri assoluti: ma il bello è che loro non si considerano servi della gleba né tanto meno sono trattati come tali. Sono piuttosto i suoi degni luogotenenti, i suoi scudieri, i suoi feudatari. Scrivono e lavorano per il bene del giornale: e così si sentono ormai, a tutti gli effetti, parte di questa grande famiglia ed anche parte della vita di Aldo Grandi, per il quale nutrono non solo stima, ma anche e soprattutto affetto.

C'è chi balla, chi canta, chi guida l'assalto al buffet, chi si stende sui divanetti a rilassarsi un po'. Ma il senso del dovere nei confronti del proprio lavoro non viene mai meno: durante la serata un incidente mortale sulla Firenze Mare impegna tutti a cercare di reperire notizie ed informazioni. Come una squadra, tutti si interessano e si danno da fare: non ci sono distinzioni di territorio: le 'Gazzette' da Massa Carrara a Pistoia, passando per Viareggio, la Garfagnana e Lucca, sono una cosa sola, un solo corpo ed una sola anima incarnata nei tanti collaboratori presenti.

È questo il senso più profondo di questa esperienza: dove tutti, nei loro percorsi umani e professionali, hanno portato in dono qualcosa, cercando sempre di fare la differenza nei confronti di una informazione troppe volte piatta ed omologata. Le 'Gazzette' sono diverse e per questo sono uniche. Uniche come chi le fa investendoci tempo e sacrifici ma con la soddisfazione di fare contenti i veri ed unici giudici del prodotto: i lettori.

La serata corre via svelta: e qualcuno inizia a mostrare i segni della stanchezza. È il momento dei saluti che non sono mai pomposi, perché tanto ci sarà sempre voglia e tempo di rivedersi, di trascorrere del tempo insieme, tra una chiacchiera e l'altra, tra una battuta ed un consiglio.

Alcuni più temerari restano a ballare, facendo perdere le proprie tracce mescolandosi al popolo della notte. Altri, spinti più dalla pancia (non quella metaforica che cita sempre il direttore, ma quella che sta proprio lì, in mezzo alle costole e sotto il cuore) decidono di concedersi una ultima tappa in una piadineria prima del rientro verso casa.

Questo ultimo gruppo di reduci sembra non voler mollare, e continua a scherzare e ridere passando del tempo insieme quasi a non voler spezzare l'incantesimo creato nella serata. Se fosse un film l'ultimo ciak arriverebbe proprio qua. L'inquadratura si ferma ad immortalare una scena corale, una allegra banda di amici: parte la musica ed ecco scorrere inesorabili i titoli di coda. Uno ad uno sono elencati i nomi degli attori: i collaboratori. Alla regia: ovviamente, Aldo Grandi.