Scegli il giusto pneumatico per la propria auto

lunedì, 2 aprile 2018, 00:52

Quando si deve scegliere il pneumatico ideale per la propria automobile, ogni automobilista deve iniziare a pensare a una serie di caratteristiche per ottenere il massimo delle prestazioni, vediamo quali sono.



Analizzare il proprio stile di guida, la vettura che si possiede e le condizioni del manto stradale sono dei punti importanti da valutare per scegliere il miglior pneumatico. Se è inverno, con la neve e il ghiaccio è importante scegliere uno pneumatico che possa offrire un buon grip e minore tempo di frenata. Se invece si è in estata, le gomme all season sono una scelta ideale.



I pneumatici falken ad esempio, in ogni momento dell’anno possono essere un’ottima soluzione. Infatti, nel corso degli anni sono riusciti ad offrire ai propri clienti una serie di proposte ideali per ogni tipo di situazione. In questo modo, è possibile scegliere sempre le gomme di quest’azienda.



Considerare le condizioni climatiche e di dove si abita



Se si ha intenzione di acquistare due set di pneumatici (uno per la stagione invernale e uno per la stagione estiva), si può scegliere un modello di pneumatico che sia in grado di soddisfare nel migliore dei modi ogni propria esigenza. Se invece si scegliere di acquistare un set di pneumatici all season, allora è bene prendere in considerazione il modello che meglio si adatta alle peggiori condizioni in cui si dovrà guidare. Questa precauzione è molto importante, per non trovarsi in situazioni spiacevoli in particolari momenti dell’anno. Anche se le gomme per tutte le stagioni offrono una buona tenuta di strada anche in pessime condizioni, può essere una buona idea scegliere un modello che meglio si può adottare alle condizioni climatiche della zona in cui si abita.



Se si guida prettamente all’interno di una città, quasi tutti i pneumatici possono essere una buona scelta. Al contrario, se si guida su strade extra urbane o molto congestionate dal traffico, è bene scegliere un pneumatico che sia in grado di offrire tempi brevi di frenata e ottime prestazioni di tenuta. Se si guida molto su interstatali, si cercherà uno pneumatico silenzioso e che possa offrire una lunga resistenza all’usura. Se si abita in una zona con molti tornanti, si cercherà uno pneumatico con buone caratteristiche di maneggevolezza.



Se non si è sicuri della scelta da fare, è sempre possibile interpellare il proprio gommista di fiducia o di uno specialista in gomme. Il negozio online di Oponeo.it, all’interno delle pagine del suo catalogo, presenta una serie di guide e recensioni sulle varie tipologie di pneumatici presenti sul mercato. Inoltre, in ogni momento della giornata è possibile contattare il servizio clienti per ottenere informazioni sui pneumatici e gli accessori presenti in catalogo.

